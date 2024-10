Patuelli: "L'imposta di bollo sui conti correnti è una patrimoniale da abolire"

Antonio Patuelli

«La pesante tassazione esistente in Italia spinge tante volte i risparmiatori italiani ad investire all’estero. Occorre correggere presto tutto questo, perché la tutela dei risparmiatori è una necessità etica e strategica per l’Italia». È quanto ha detto il presidente del’Abi, Antonio Patuelli, durante il suo intervento alla 100sima Giornata del Risparmio organizzata dall’Acri.

«Il risparmio va meglio tutelato anche perché i prestiti si fanno con la stabile liquidità derivante dal risparmio ben investito», ha continuato Patuelli sottolineando come «vetuste leggi fiscali, molto antecedenti alle nuovissime tecnologie e all’intelligenza artificiale, dispongono ancora uguale tassazione per il risparmio e per la speculazione».

Tutelare il risparmio

«La Repubblica deve tutelare il risparmio distinguendolo dalla speculazione che ora si muove anche in una sola frazione di secondo», ha ribadito il numero uno di palazzo Altieri chiedendo che «le leggi tributarie rispettino meglio il risparmio che oggi è gravato dall’imposta ordinaria del 26%, che si aggiunge alla pressione fiscale sulle società quando in esse viene investito».

Patuelli ha ricordato che sulla liquidità nei conti correnti grava anche «l’imposta di bollo che è una patrimoniale da abolire».

È necessario che «la Repubblica tuteli meglio la stabilità degli investimenti del risparmio sia in strumenti basati sulla liquidità, sia in azioni», ha aggiunto il presidente dell’Abi ricordando tutte le tasse che gravano in via diretta e indiretta sul risparmio. «Il risparmio ben collocato tramite le banche è e sarà sempre più determinante fattore di sviluppo e di occupazione e di sottoscrizione del debito pubblico», ha concluso.

Risparmio volano dello sviluppo

«Occorre essere pienamente consapevoli che manca poco tempo alla

scadenza del Pnrr e che la Bce compra sempre meno titoli di Stato anche dell’Italia». Ha aggiunto Patuelli rimarcando la necessità di tutelare meglio il risparmio nella Penisola, dato che è un elemento cruciale per lo sviluppo.