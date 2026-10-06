Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 06:24
In evidenzaAggiornato alle ore 06:24
Politica economica

Pil su e deficit in discesa. Per la manovra più spazio

L’Istat conferma che il prodotto interno è sulla strada indicata dal Dpfp. Il 13 ottobre in Parlamento lo scostamento da 29 miliardi per energia e Difesa

Gian Maria De Francesco
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti durante il Consiglio dei Ministri (Cdm) sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica (Dpfp), presso palazzo Chigi. Roma, 02 ottobre 2026. ANSA/ANGELO CARCONI
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

I numeri dell’economia italiana continuano a smentire i profeti di sventura. La fotografia diffusa dall’Istat sul secondo trimestre 2026 certifica la solidità dei fondamentali del Paese e del percorso tracciato dal governo. L’economia cresce dello 0,2% su base congiunturale e dell’1% su base annua, portando la crescita acquisita per il 2026 già allo 0,8%, a un passo dal target programmato nel Dpfp (+1%).

Ma è sul fronte dei conti pubblici che arriva la risposta più solida: il deficit registra un netto miglioramento, scendendo al 2% del Pil rispetto al 2,1% dello stesso periodo del 2025. In questo quadro si inserisce il dato sulla pressione fiscale, salita al 43,5% (+0,5 punti su base annua). Un aumento che le opposizioni provano a strumentalizzare, ma che in realtà risponde a un preciso tecnicismo contabile. Con il passaggio dal vecchio esonero contributivo (il bonus Renzi scaduto a fine 2024 e poi riformulato) al nuovo intervento strutturale in materia di detrazioni e bonus Irpef, la quota dei contributi versati torna infatti a figurare a lordo nella contabilità statistica (+10% i contributi sociali). Si tratta di una riclassificazione contabile a invarianza di prelievo reale, mentre il vero motore delle entrate statali (+11,9 miliardi nel trimestre) resta la straordinaria tenuta dell’occupazione record, arrivata a quota 24,4 milioni di lavoratori.

Un polmone finanziario determinante a cui si aggiunge la spinta della dinamica del Pil, capace di garantire fino a 2 miliardi di euro di maggiori risorse per la manovra. L’attivazione della clausola di salvaguardia europea garantisce 29 miliardi di flessibilità nel biennio per energia e difesa, di cui 14,4 miliardi già disponibili per il 2027. Sommando questo tesoretto alle risorse di bilancio e all’extragettito, la Legge di Bilancio in arrivo entro il 20 ottobre potrà contare su una massa di risorse complessiva stimata in circa 30 miliardi.

L’architettura della manovra si prospetta orientata allo sviluppo e alla tutela del potere d’acquisto. Il pacchetto energia e ambiente assorbirebbe circa 7,2 miliardi (24% del totale) sotto forma di sostegni a famiglie e Pmi, potenziamento dell’Energy Release per le imprese energivore e un nuovo Ecobonus fino al 65% destinato alla transizione elettrica. Altri 7,2 miliardi (24%) andrebbero a difesa e sicurezza, permettendo di sterilizzare e riclassificare spese già programmate nei tendenziali per alleggerire la traiettoria della spesa primaria netta. Il cuore del provvedimento sarebbe rappresentato dal fisco, a cui verrebbero destinati 6,5 miliardi (21,7%). Sul tavolo vi sono l’estensione dell’aliquota Irpef al 33% per i redditi compresi tra 50.000 e 60.000 euro (operazione da circa 2,6 miliardi), la nuova «Start-tax» al 5% per incentivare le retribuzioni degli under 35 e la detassazione di premi di produttività e straordinari.

Sul capitolo previdenziale si ipotizzano 5,6 miliardi (18,7%), necessari per coprire la perequazione delle pensioni più basse e l’eventuale introduzione di Quota 64, mentre 2 miliardi (6,7%) andrebbero a rafforzare le retribuzioni del personale sanitario e l’abbattimento delle liste d’attesa, con 1,5 miliardi (5,0%) dedicati alle spese indifferibili e alla conferma delle decontribuzioni. Tra le ipotesi allo studio si fa strada anche la cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Mentre il ministro Giorgetti vola a Lussemburgo per Eurogruppo ed Ecofin per chiedere che l’impatto dell’inflazione venga scomputato dalle nuove regole fiscali europee, la politica guarda già al primo snodo determinante: il 13 ottobre le Camere voteranno la relazione sullo scostamento di bilancio a maggioranza assoluta. Un passaggio contabile chiave che svuoterà di significato le solite critiche delle opposizioni di fronte a un quadro di finanza pubblica solido e sotto controllo.

Manovra EconomicaProdotto Interno Lordo (pil)DeficitIstat
Commenti