Il Tesoro è ottimista sui conti. Focus accise

Il ministro Giancarlo Giorgetti parla a tutto campo durante il Question time di ieri alla Camera dei deputati. Visto il progressivo aumento dei prezzi dei carburanti - con quotazioni superiori ai due euro per il diesel e valori tornati ai livelli di marzo - è stato chiesto al ministro se il governo ritenesse opportuno intervenire nuovamente sulle accise: «C'è il meccanismo delle accise mobili», ha detto il numero uno del Tesoro. «Quando entrerà in funzione lo valuteremo». Quanto al Pil, che il Documento di finanza pubblica vede in crescita allo 0,6% nel 2026, il ministro non vede all'orizzonte «scostamenti» dalle previsioni originali. Potrebbero invece esserci novità positive per quanto riguarda la procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo a cui è soggetta l'Italia: «Sono in corso verifiche su quella che è la causa fondamentale dello scostamento e cioè il Superbonus». La stima, quindi, «potrebbe subire revisioni al ribasso con la pubblicazione attesa il 22 settembre». I numeri quindi potrebbero cambiare con un ammontare di crediti edilizi di 8,4 miliardi che è in costante aggiornamento a causa delle verifiche della Guardia di Finanza.

Mentre per l'utilizzo di Safe, i fondi europei per gli investimenti in armamenti, il governo sottoporrà la questione al parlamento, già ora Giorgetti garantisce che «non intende in alcun modo ridurre le spese in educazione e sanità per la difesa. Tanto è vero che, qualora il Parlamento decidesse di aumentare le spese in difesa e sicurezza, dovrà approvare lo scostamento». In merito al Pnrr, ormai al traguardo, il ministro ha affermato che «la settima revisione del Pnrr è un passaggio tecnico, non credo e non temo che la Commissione non possa in qualche modo accettarlo».

Al momento si sta lavorando sulla proposta di revisione Stiamo lavorando sulla proposta presentata il 12 giugno, che è una delle nove richieste di revisione attualmente all'esame della Commissione europea. Ma riguarderebbe solo questioni «prevalentemente tecniche».