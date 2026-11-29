L’impressione è che si sia scritto un nuovo capitolo della storia politica spagnola. La vera rivelazione di queste elezioni in Spagna è la crescita di Vox. Si tratta di un successo personale del suo leader, Santiago Abascal, che ora può presentarsi alle consultazioni per il nuovo esecutivo come ago della bilancia. Sa bene che i suoi voti sono indispensabili se il presidente del Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo vuole avere qualche possibilità di entrare al palazzo della Moncloa. Ma il terremoto politico non si ferma qui: se Vox entrasse nel governo, sarebbe la prima volta dell’estrema destra alla guida della Spagna dalla morte del dittatore Francisco Franco e dal ritorno della democrazia negli anni ‘70.

L’ascesa costante di un outsider

La carriera politica di Abascal (classe 1976) si è sempre sviluppata all’interno della destra spagnola, a cominciare dalla sua adesione al Partido Popular nel 1994 e all’elezione a deputato nel parlamento locale dei Paesi Baschi (regione dove lui è nato). La sua esperienza tra i Popolari si interruppe nel 2013 quando abbandonò il partito in disaccordo con la dirigenza del PP in merito ad alcuni casi di corruzione e con la politica adottata verso il gruppo terroristico ETA da parte del governo di Mariano Rajoy e del Partito Popolare dei Paesi Baschi e verso il nazionalismo basco e catalano.

Questi ultimi motivi si spiegano con il sostegno ferreo di Abascal all’unità nazionale e al rifiuto dei particolarismi regionali. Nel 2014 è tra i principali fondatori di Vox, collocandosi a destra del PP. Il pessimo risultato alle elezioni europee di quell’anno lo mise alla guida dell’ala intransigente del partito che finì per estromettere i moderati. Il 20 settembre divenne ufficialmente presidente di Vox.

Dalla sua piattaforma politica si è sempre battuto per una difesa dei confini nazionali, mostrando un particolare fervore in occasione delle periodiche crisi di migranti contro le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla sulla costa del Nordafrica. Nel corso dell’emergenza di questa estate ha parlato di “attacco brutale alla nostra sovranità e alla sicurezza degli spagnoli” e accusato il premier Sanchez di “aver svenduto i confini”. Su questa ha promosso una linea di dura sull’immigrazione irregolare e una corsia preferenziale di accesso soltanto a quelli provenienti regolarmente da paesi ispanici affermando che con loro l’integrazione sarebbe più facile vista la comunanza di lingua e cultura.

La leadership di Abascal portò il partito al suo primo successo significativo alle elezioni politiche dell’aprile 2019, quando conquistò il 10,26% dei consensi e ben 24 parlamentari al Congresso dei Deputati. Alle nuove elezioni nel novembre dello stesso anno i parlamentari salirono a 52 e Vox divenne il terzo partito su scala nazionale. Gli anni 2022-2023 furono segnati da altri successi, come l’ingresso in diversi governi locali tramite alleanze o appoggi esterni al Partido Popular (Andalusia, Aragona, Castiglia e León, Estremadura, Comunità Valenciana). Nonostante un calo di consensi alle elezioni del 2023. Abascal ha tenuto la barra dritta insistendo negli attacchi a Sanchez, rafforzandosi nelle aree interne e sulla costa mediterranea e ampliando la sua base elettorale anche tra i giovani.

A livello internazionale, Abascal ha costruito una rete di contatti avvicinandosi a diversi esponenti della destra euroscettica, aderendo prima all’eurogruppo dei Conservatori e Riformisti e successivamente a quello dei Patrioti (di cui è diventato presidente nel novembre 2024). Su questa linea ha stretto amicizie o espresso ammirazione per politici europei quali Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Jair Bolsonaro e Donald Trump. Oltre alle sue amicizie internazionali, i suoi contestatori lo hanno sempre criticato per il suo atteggiamento accondiscendente nei confronti del dittatore spagnolo Francisco Franco: celebre la sua opposizione all’esumazione e alla traslazione del corpo del Caudillo in una località più appartata.

La sicurezza al centro

Nel suo programma elettorale, dal titolo “Es sentido común”, Abascal ha dedicato ampio spazio al contrasto all’immigrazione illegale e alla difesa dei confini. Tra le misure figurano lo schieramento permanente delle Forze Armate, respingimenti immediati alla frontiera, stop alle regolarizzazioni. Tra i punti più controversi del suo programma, anche l’attuazione della remigrazione per gli stranieri che commettono reati gravi o vivono di sussidi pubblici, limitando l’assistenza sanitaria per gli irregolari alle sole emergenze gravi.

Per rispondere all’emergenza casa, Abascal ha proposto l’azzeramento dell’IVA per l’acquisto della prima abitazione nuova, uno sgravio del 100% sull’imposta di trasferimento patrimoniale per le case di seconda mano e il ripristino della detrazione fiscale per l’acquisto dell’abitazione principale. A queste misure si aggiungono la riforma della Legge sui Suoli per liberare terreni edificabili e aumentare l’offerta immobiliare e lo sgombero forzato degli immobili occupati in meno di 24 ore.

Sul fronte energetico e ambientale, in linea con lo scetticismo di Abascal sul cambiamento climatico, ha messo nero su bianco l’abbandono delle norme del Green Deal Europeo (tra cui il divieto ai motori a combustione e le imposte sulle emissioni di CO2), l’annullamento del calendario di chiusura delle centrali nucleari spagnole e la riduzione delle tasse sull’energia elettrica.