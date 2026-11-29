“Incontro pragmatico”. Questa è stata la formula con la quale Likud e Yashar hanno descritto il colloquio tenuto in mattinata dai loro rispettivi leader, Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot, nel tentativo di trovare un accordo per la formazione di un governo di unità nazionale in Israele. Ma il tono pacato e formale già presagiva un esito negativo. La conferma è arrivata poco dopo. Secondo il sito Ynet, tra le parti si sarebbe registrate “profonde divergenze”. Dopo oltre due ore di colloqui, sia pure in clima professionale, Eisenkot ha dichiarato di esser “impegnato per un cambiamento” e che “il Likud” può entrare a far parte del governo da lui guidato". In pratica, un rifiuto del meccanismo del premier a rotazione suggerito da Netanyahu. Alla fine si è giunti alla rottura e all’annuncio fatale: “probabilmente non ci saranno altri incontri tra i due”.

Questa prospettiva allontana (forse definitivamente) le possibilità di Netanyahu di restare in qualche modo alla guida dello Stato Ebraico. Già questa mattina l’ex premier aveva modificato le carte in tavola, suggerendo di far scattare il meccanismo di rotazione e passare quindi la guida dell’esecutivo a Eisenkot solo dopo una probabile nuova crisi con l’Iran. Non è la prima volta che Netanyahu usa la carta della sicurezza nazionale e del confronto armato con Teheran per cercare di mantenere le redini del potere.

Contemporaneamente, la rottura dei negoziati con il Likud libera Eisenkot da un enorme ostacolo nelle trattative con altri partiti invece ostili ad un mantenimento in qualsiasi modo di Netanyahu al potere. “Gadi, gli israeliani sono dalla tua parte. È il momento di formare un vero governo di cambiamento, senza persone responsabili del fallimento del 7 ottobre”, ha scritto su X il presidente dei Democratici, Yair Golan.

גדי, הציבור הישראלי מאחוריך. זה הזמן להקים ממשלת שינוי אמיתית ללא אחראים על מחדל ה-7.10. — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) November 29, 2026

In giornata Eisenkot ha continuato il suo giro di consultazione, confrontandosi con il leader di B’Yachad, Naftali Bennett. Il partito del premier incaricato, Yashar, ha affermato che i due hanno discusso degli sforzi per formare un governo e che i negoziati tra i rispettivi team di partito sono in corso, senza tuttavia fornire alcuna indicazione di una svolta. L’incontro faccia a faccia tra i due leader di partito, durato meno di un’ora, ha fatto seguito a oltre tre ore di colloqui tra i rispettivi team negoziali. Dopo Bennett è stato il turno di Boaz Ben-Zur, rappresentante del partito ultraortodosso ashkenazita United Torah Judaism. L’obiettivo di quest’ultimo è la formulazione di una legge che esenti gli studenti delle yeshiva (scuole religiose) dal servizio militare. Un punto controverso nella politica israeliana (vista l’obbligo di servizio militare in vigore nel paese), ma sul quale gli ultraortodossi non intendono cedere terreno.

Sul fronte dei partiti arabi israeliani il leader di Raam, Mansour Abbas, non ha escluso la partecipazione a un governo di unità nazionale, avviando colloqui riservati con l’ex primo ministro Naftali Bennett. Secondo l’emittente israeliana Channel 12, Abbas ha manifestato ai leader delle formazioni alternative al Likud la volontà di partecipare a pieno titolo al futuro esecutivo. Abbas ha inoltre proposto di sottoporre al voto della Knesset, il parlamento israeliano, i provvedimenti legislativi politicamente più controversi subito dopo l’insediamento del nuovo governo, allo scopo di evitare successive crisi di coalizione. Tra questi figura il rinnovo delle disposizioni che estendono l’applicazione di alcuni aspetti dell’ordinamento giuridico israeliano ai cittadini israeliani residenti in Cisgiordania. Secondo Channel 12, il leader di Raam intende rafforzare la collaborazione con il leader del partito centrista Yashar, Gadi Eisenkot, incaricato della formazione del governo. Infine Abbas ha difeso oggi la propria decisione di definire Hamas un’organizzazione terroristica, respingendo l’ipotesi che si tratti di una concessione finalizzata all’ingresso nel governo. “Non ho dato nulla gratuitamente”, ha dichiarato.

Da parte sua, il Likud non ha nascosto la rabbia per questi sviluppi: “è ormai chiaro che Eisenkot non è interessato a un governo di unità nazionale”. ‘’Per settimane, il blocco di sinistra ha giustificato il fallimento nella formazione di un governo di unità nazionale sostenendo che il primo ministro Netanyahu si rifiutava di essere il secondo in una rotazione - si legge in una nota dello staff di Netanyahu - Ora che questo ostacolo è stato rimosso, invece di condurre veri negoziati Eisenkot si sta irrigidendo su una posizione estrema, ha annullato l’incontro negoziale e si concentra unicamente sulla formazione di un governo controllato da sostenitori del terrorismo". E poi la stoccata finale: “è necessario un immediato riassetto”.