Un voto referendario potrà intaccare la famosa neutralità elvetica? Oggi i cittadini svizzeri si esprimeranno sulla modifica della legge federale sul materiale bellico. Ovvero sulla possibilità di esportare armi verso Paesi in guerra, come l’Ucraina. Pur trattandosi dei cosiddetti Stati partner (36 Paesi in Europa, Americhe e Australia) il tema è fortemente divisivo e dall’esito incerto, per una realtà che ha fatto del concetto di neutralità un tratto somatico assoluto. In sostanza andrà stabilito se i Paesi che acquisteranno armamenti di fabbricazione svizzera potranno riesportarli, senza dover necessariamente ottenere da Berna il nulla osta. Non solo un semplice sì o no, dunque, perché in seguito sarebbero previste

anche speciali deroghe in capo al Consiglio federale che, in presenza di circostanze straordinarie legate a rischi di sicurezza, avrebbe mano libera.

A favore del sì sono schierati Consiglio federale e Parlamento, convinti che la riforma sia necessaria per non far mancare ai Paesi partner le forniture, oltre che per sostenere l’industria nazionale degli armamenti. Voteranno no le Ong, i partiti di sinistra e il Comitato promotore della consultazione, preoccupati che regole più permissive possano favorire le vendite di armi a Stati direttamente coinvolti in guerre. Il convitato di pietra è naturalmente l’Ucraina, dal momento che dopo l’inizio del conflitto, la Svizzera non ha avallato le richieste di Danimarca, Germania e Spagna, intenzionate

a spedire in Ucraina armi svizzere. Un rifiuto che ha innescato una serie di tensioni politiche. Ecco che in caso di vittoria del sì alcuni acquirenti di armi svizzere potrebbero inviarle in Ucraina più agevolmente, passaggio che molto probabilmente avrà un preciso peso specifico nella cabina elettorale. Ma a scanso di equivoci, il presidente di turno della Confederazione, il consigliere Guy Parmelin, ha sottolineato che l’eventuale invio di materiale bellico svizzero potrà essere effettuato solo in presenza di «presupposti di compatibilità» con la neutralità e la sicurezza della Svizzera.