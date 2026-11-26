Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale in Spagna: domenica 29 novembre i cittadini iberici sono chiamati al voto per eleggere il nuovo premier e il parlamento dopo il fallimento di Pedro Sanchez, dimissionario. Tra i favoriti alla vittoria c’è Santiago Abascal, leader di Vox, che ha scritto un lungo articolo sulla testata francese Le Journal Du Dimanche per lanciare la propria volata finale, proponendo anche un’alleanza strategica tra i grandi Paesi del Mediterraneo.

“La Spagna vive uno dei periodi più delicati della sua storia democratica. La sopravvivenza stessa delle nostre istituzioni e dello Stato di diritto è minacciata. Il non rispetto della legge da parte dell’attuale governo e il cattivo funzionamento delle nostre istituzioni mettono la nostra nazione in pericolo”, scrive Abascal, che rimarca la crisi di Ceuta, dove ancora sussistono 13.000 migranti. “Da decenni, lo Stato si è ingrossato in maniera sproporzionata per condurre delle politiche ideologiche che rientrano nella pura ingegneria sociale, trascurando al contempo l’essenziale: difendere l’interesse nazionale, proteggere le frontiere,garantire la sicurezza e offrire un quadro di libertà e di sicurezza giuridica che permetta agli spagnoli di prosperare”, ha aggiunto Abascal nella sua lettera, puntando anche il dito contro l’Unione europea.

“A Bruxelles, il Partito popolare europeo e il Partito socialista europeo hanno accelerato questo degrado votando a favore dell’immigrazione di massa, di un patto verde che soffoca la nostra industria e le nostre campagne, e di un accordo con il Mercosur contro il quale gli agricoltori francesi si sono battuti gomito a gomito con i nostri”, ha proseguito il leader di Vox. Ma Abascal accusa anche Sanchez di un’alleanza con “coloro che vogliono distruggere la nazione che governa : dai suoi accordi con gli eredi politici dell’ETA fino all’amnistia accordata ai golpisti che hanno proclamato l’indipendenza della Catalogna”. Quindi Abascal elenca quelli che sono gli elementi chiave del suo programma, ossia il blocco dell’immigrazione clandestina e i rimpatri, la ristrutturazione della pubblica amministrazione e una rivoluzione fiscale.

Ma, soprattutto, il leader di Vox vuole “una Spagna più presente nel mondo, che rafforzi il legame atlantico con le nazioni sorelle dell’America ispanica e con gli Stati Uniti, ma anche una Spagna più presente in Europa”, perché “l’Europa ha bisogno di una profonda riorganizzazione”. E in quest’ottica, spiega Abascal “la Francia eleggerà il suo presidente nel 2027 e Marine Le Pen, che ho l’onore di annoverare tra le mie alleate e le mie amiche, è favorita; l’Italia voterà probabilmente di nuovo per Giorgia Meloni”. Per questo motivo, “la Francia, l’Italia e la Spagna hanno l’occasione storica di rafforzare l’asse mediterraneo e di riportare l’Europa sulla via del buon senso”. Nel senso pratico, questo vuol dire “sorvegliare in comune la nostra frontiera sud, perché Ceuta, Lampedusa e le coste francesi sono confrontate alla stessa sfida. Ciò significa difendere le nostre campagne e la nostra industria di fronte a un patto verde dogmatico e a degli accordi commerciali che sacrificano i nostri produttori. E ciò significa riformare le istituzioni europee perché servano di nuovo gli europei e i loro Stati nazionali, e non l’inverso”.