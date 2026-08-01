Adriano contro Don Chisciotte

Non tutti i salmi finiscono in gloria. E non tutte le rotte finiscono in paradiso, a giudicare dalle bracciate disperate che agitano le acque spagnole. Per vent’anni ci hanno somministrato un’eucarestia laica a base di «accoglienza senza confini», vendendoci il buonismo come unica bussola. Risultato? Un disastro. Poi, arriva la realtà. Che ha il vizio di ignorare il politicamente corretto. Mentre a Roma si derideva il «modello Albania», Giorgia Meloni e Edi Rama intuivano l’ovvio: l’Europa non può essere un salotto con la porta scardinata. Se entri senza titolo, finisci in un limbo senza uscita. Più faciliti l’ingresso, più ingrassi le mafie. Oggi entrare in Italia è più difficile. Non per cattiveria, ma per pragmatismo. Nonostante una magistratura che prova a inchiodare il governo al dogma della frontiera aperta. E sapete chi conferma il fallimento della vecchia narrazione? Pedro Sánchez che, stretto tra inchieste e naufragi di consenso, ha cercato una boa di salvataggio nella propaganda. Risultato? Le rotte del deserto, dopo quindici anni, si sono spostate verso quella Spagna che prometteva mari e monti e che ora scopre che la solidarietà senza regole è solo benzina sul fuoco del caos. Mi torna in mente Adriano. Quando l’imperatore costruì il suo Vallo in Britannia, non odiava i barbari; definiva il perimetro

tra legge e caos. I romani sapevano che una civiltà senza confini non è «aperta», è destinata a svanire. La sinistra europea, invece, preferisce Don Chisciotte: combatte i mulini a vento della realtà mentre i mercanti di uomini fanno affari. La differenza tra l’antica Roma e la Bruxelles di oggi? Adriano voleva governare il futuro; la sinistra europea si limita a sperare che la marea non la travolga. Ma la storia è cinica: quando la realtà bussa, non chiede il permesso. E non c’è «gloria» che tenga, se il salmo è quello sbagliato.