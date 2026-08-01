Madrid isolata. L’Ue chiede difesa dei confini

Le immagini di Ceuta hanno riportato l’attenzione sul tema dei migranti e messo il premier spagnolo Pedro Sánchez sotto osservazione. Vicinanza e disponibilità ad aiuti sono arrivati da Londra con il primo ministro Andy Burnham che ha dichiarato di essere «in contatto con il governo spagnolo per assicurare il nostro sostegno, ma anche per comprendere meglio le implicazioni di questa situazione». Risposta analoga, ma cauta, anche da Parigi. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha avuto colloqui con il suo omologo spagnolo e hanno concordato un rafforzamento della frontiera ai Pirenei. «La Francia è pronta a fornire alle autorità spagnole tutto il sostegno necessario, qualora lo richiedessero – anche tramite Frontex» ha scritto su X il presidente Emmanuel Macron.Ma la solidarietà nei confronti di Madrid si ferma qui, mentre altri paesi sembrano condividere l’idea italiana di una sospensione degli accordi di Schengen.«La protezione delle frontiere esterne dell’Unione europea è fondamentale per combattere l’immigrazione clandestina» ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz chiedendo al Marocco di «riaccogliere immediatamente i migranti irregolari». Linea dura anche dal primo ministro danese Mette Frederiksen, che ha anche sentito la premier Giorgia Meloni: «l’immigrazione non controllata è una minaccia per l’Europa e per la Danimarca.L’Ue deve prendere immediatamente tutte le misure necessarie, ad esempio lo sospensione di Schengen». La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha parlato di «immagini inaccettabili. Non possiamo permettere a nessuno di entrare nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole».Fuori dall’Europa, in un’intervista a Fox News, il presidente Usa Donald Trump ha parlato di immagini «terribili», associandole con le imminenti elezioni di midterm: «Ricordate quella foto. Saremo noi tra tre anni se la parte sbagliata vincerà. Se entrano i democratici, non vivrete una vita molto buona». Su X il Ceo di Tesla Elon Musk ha pubblicato un video unendo immagini di Ceuta con scene dell’invasione zombie del film «World War Z» e il commento ironico «Wow, la situazione sembra pazzesca». Sarcasmo anche dal leader di estrema destra d’Israele Itamar Ben Gvir: «Le mie congratulazioni a Pedro Sanchez. Come persona che nutre grande preoccupazione per Hamas e gli abitanti di Gaza, ora apra le porte della Spagna e conceda asilo ai gazawi che desiderano emigrare».



