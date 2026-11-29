Resistere e non demordere. Potrebbe riassumersi così la parabola politica degli ultimi anni di Alberto Núñez Feijóo, il leader del Partido Popular spagnolo. L’ex presidente della Galizia si lascia alle spalle il fallimento del 2023 quando alle ultime elezioni non era riuscito a formare una maggioranza di governo (pur arrivando primo davanti al PSOE di Pedro Sánchez). Ora i numeri sono diversi: gli alleati del premier uscente hanno subito cali notevoli che lo allontanano dalla maggioranza assoluta in Parlamento. Per Feijóo i numeri per governare potrebbero essere raggiungibili grazie alla probabile alleanza con la destra radicale di Vox: il suo leader, Santiago Abascal, ha più volte aperto alla formazione di un governo nazionale di centrodestra, citando ad esempio le regioni spagnole dove già governano insieme (Andalusia, Aragona, Castiglia e León, Estremadura. A queste si aggiunge l’appoggio esterno nella Comunità Valenciana).

Dalla Galizia al Palazzo della Moncloa

Nato nel 1961, Feijóo si avvicinò alla politica nel 1991 iscrivendosi al Partido Popular. Il suo primo incarico fu quello di ministro della salute per la Comunità autonoma di Madrid, ma il salto di qualità arrivò quando divenne un volto familiare della Galizia. Nel 2009 assunse la guida della sezione locale del partito riportandolo nel 2009 al governo della regione. Feijóo sarebbe rimasto presidente della Galizia fino al 2022.

Quell’anno fu protagonista del congresso nazionale del Partido Popular, riunito per scegliere una nuova leadership dopo le tensioni tra l’allora presidente Pablo Casado e la presidente della Comunità autonoma di Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fu una corsa in solitaria quella di Feijóo che così divenne il principale leader dell’opposizione spagnola. Durante il suo mandato, ha tentato una collaborazione a livello locale con la destra di Vox dando il suo benestare alla coalizione di governo in Castiglia e León, ma esitando inizialmente nel ripetere tale alleanza anche a livello nazionale. “A volte è meglio perdere il governo che conquistarlo con il populismo”, disse. Mantenendo incarichi in Galizia, Feijóo ha iniziato ad attaccare Sánchez per l’appoggio dato al suo governo dai nazionalisti baschi (tra cui 44 condannati per azioni terroristiche dell’ETA) e sulla “Legge del Consenso”, cavalcando le polemiche per la norma che di fatto ha ridotto le pene per centinaia di condannate per aggressioni sessuali.

Nel 2023, nonostante la crescita di consensi del partito, fallì l’obiettivo di formare una maggioranza di governo aprendo la strada ad un nuovo mandato di governo per il leader socialista. Gli anni successivi hanno però premiato Feijóo, tanto da assicurargli la rielezione unanime a presidente dei Popolari nel 2025: il partito si è rinforzato ovunque nel paese, riuscendo a conquistare numerose regioni anche grazie ad alleanze con Vox. Le crisi che hanno colpito Sánchez ne hanno rafforzato l’immagine di premier alternativo ai socialisti: dall’opposizione all’amnistia per gli indipendentisti catalani alle critiche sulla gestione della crisi dei migranti di Ceuta fino agli attacchi per gli scandali di corruzione che hanno travolto il PSOE e la stessa moglie di Sánchez.

Il suo programma, dal fisco all’immigrazione

Per quanto riguarda un’eventuale agenda di governo, gran parte delle sue proposte le aveva presentate ufficialmente al partito lo scorso 10 novembre. Sul fronte economico, ha promesso l’esenzione totale dall’IRPEF per chi percepisce il salario minimo interprofessionale (SMI), riservando per i giovani tra i 18 e i 35 anni una riduzione fiscale nei primi quattro anni di lavoro (con esenzione completa nel primo anno), accompagnata da un aggiornamento degli scaglioni IRPEF all’inflazione per i redditi medio-bassi, le famiglie e i lavoratori autonomi; l’azzeramento dell’IVA sui beni alimentari di prima necessità e la riduzione al 4% per l’acquisto della prima casa da parte degli under 40; la rivalutazione automatica delle pensioni in base all’indice dei prezzi al consumo. A queste misure si affianca l’impegno a realizzare un audit completo della spesa pubblica e dello stato dei conti nei primi 100 giorni di governo.

Per quanto riguarda il tema della casa (che ha innescato le elezioni anticipate), Feijóo ha proposto la costruzione di un milione di nuove case attraverso l’abrogazione dell’attuale Legge sulla Casa e l’approvazione di una nuova Legge sui Suoli per sbloccare i terreni e velocizzare le licenze edilizie, sostegno all’acquisto per i giovani e contrasto alle occupazione abusive. Per la giustizia, intende abrogare la legge di amnistia e promuovere l’introduzione di incompatibilità per i condannati per terrorismo o corruzione, escludendo anche la possibilità di concedere indulti ai politici condannati per corruzione (palese il riferimento al PSOE e agli scandali che l’hanno travolto). Seguono una serie di riforme sul Consiglio Generale del Potere Giudiziario, la TV pubblica e pene più severe sull’ordine pubblico.

Sul delicato dossier immigrazione, il Partido Popular ha proposto il divieto per legge alle regolarizzazioni di massa dei migranti, introduce quote massime annuali d’ingresso, l’obbligo l’identificazione dei migranti irregolari entro sette giorni con conseguente rimpatrio senza ritardi, l’espulsione degli stranieri che commettono reati e una riforma della cittadinanza che riconosce un trattamento preferenziale ai cittadini provenienti dai paesi dell’area ispanica.

Altre misure riguardano l’assunzione di 4.500 nuovi medici, un piano di investimenti in infrastrutture e l’approvazione di una legge di programmazione per la difesa nazionale, con l’obiettivo di incrementare la spesa militare.