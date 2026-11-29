Un movimento nato dalle piazze, una speranza per una sinistra diversa e meno istituzionalizzata rispetto ai socialisti del PSOE. Oggi quella speranza nata più di dieci anni fa si è infranta, abbandonata da milioni di spagnoli e uscita sconfitta in una guerra fratricida con le numerose sigle della galassia di sinistra. Un destino amaro per quel movimento politico che, nato dal malcontento sociale per la crisi economica del 2008-2009, si proponeva di combattere la corruzione in Spagna e le politiche di austerità volute dall’Unione Europea. Ma soprattutto voleva rompere la divisione classica in destra e sinistra, ponendosi come il movimento del popolo contro la casta (sulla stessa linea del Movimento 5 Stelle delle origini guidato da Beppe Grillo)

Una crescita (troppo) rapida

Podemos (“Noi possiamo”, quasi un richiamo allo slogan elettorale di Barack Obama “Yes, we can”) ha per molti anni avuto il volto di un solo personaggio: Pablo Iglesias. Il professore di Scienze Politiche, insieme a Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero e Carolina Bescansa, diede un contributo fondamentale a plasmare la sua creatura politica dalle energie degli Indignados, il movimento popolare anti austerità. Pochi giorni dopo Podemos tentò uscire allo scoperto presentandosi ufficialmente alle elezioni europee del 2014, unendo tutte le sigle di sinistra: le 50mila firme furono raccolte in meno di 24 ore e alla fine sfiorò l’8%. Nonostante il successo comunque rilevante per una formazione politica così giovane, il giudizio di Iglesias fu più pessimista: “Abbiamo perso queste elezioni europee. Sono state vinte dal Partito Popolare e non possiamo esserne contenti. Il nostro obiettivo è andare avanti finché non avremo cacciato il PP e il PSOE dal potere. Lavoreremo con altri partiti del sud Europa per chiarire che non vogliamo essere una colonia tedesca”.

Il 2015 fu l’anno del trionfo nazionale quando Podemos ottenne il 21% dei consensi, diventando il terzo partito spagnolo più votato. Il successo ebbe però vita breve poiché il fallimento dei negoziati per formare un governo stabile portarono a nuove l’anno dopo. Ma nonostante l’ampliamento del cartello delle sinistre, e il cambio del nome in Unidos Podemos, le percentuali aumentarono solo dello 0,2%, fallendo così l’obiettivo di superare il PSOE. Fu l’apice del successo di Podemos.

La lenta agonia

Dal 2016 in poi, le tensioni rimaste sopite dall’onda dei successi iniziali cominciarono ad emergere. Fu l’inizio di un periodo di scissioni, lacerazioni interne e mancanza di una strategia politica comune per evitare di restare condannati all’opposizione. La prima crepa arrivò nel 2019 a causa di dissidi tra Iglesias e il co-fondatore del movimento, Íñigo Errejón. Questi contestava al primo una linea troppo radicale e ostinatamente chiusa all’alleanza con Izquierda Unida: alla fine, Errejón decise per l’addio e fondò un proprio movimento (Más Madrid / Más País). Alle elezioni di quell’anno, Unidos Podemos perse ben 30 seggi rispetto al 2016.

Nonostante la batosta, Iglesias riesce a far uscire il partito dall’ombra dando il suo appoggio nel 2020 per un governo di coalizione con il PSOE di Sanchez: Iglesias entrò nell’esecutivo come vicepresidente e mentre altre figure del partito, come Irene Montero nel ruolo di ministra dell’Uguaglianza, assumono incarichi ministeriali. Deluso dalla politica, nel 2021 Iglesias lasciò tutti gli incarichi di governo e la stessa guida del partito. Fu il punto di non ritorno.

Privo del suo leader, Podemos cominciò poco per volta ad essere oscurato dall’ascesa della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. Quest’ultima iniziò ad emergere come il nuovo volto dei partiti a sinistra del PSOE. In vista delle elezioni del 2023, Diaz lanciò la piattaforma Sumar come nuovo aggregatore della sinistra spagnola in supporto a Sanchez. Podemos aderì alle trattative, ma fallirono quasi subito a causa dei veti di Diaz su diversi candidati di Podemos (tra cui Irene Montero, compagna dello stesso Iglesias). Alla fine si decise per la corsa in solitaria. Il risultato furono solo 5 seggi per Podemos contro i 31 di Sumar. La strategia della corsa in solitaria è stata replicata anche in queste elezioni, visto il rifiuto di aderire al Frente Amplio (cartello elettorale comprendente Sumar, Verdi, Partito Comunista e diversi partiti di sinistra regionali). Alla fine è stato un errore fatale.