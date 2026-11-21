Il nuovo asse a baricentro cinese, che si contrappone al crepuscolo, se non al suicidio, dell’Occidente, a cominciare dall’Europa. Al vertice dei tre grandi di Shenzhen, il nuovo Mao, Xi Jinping, non è stato solo il grande cerimoniere, ma il leader dominante, che catapulta la Cina verso il podio di prima potenza globale a livello geopolitico, economico e militare. Un suo pragmatico predecessore, Deng Xiaoping, aveva coniato il proverbio «non importa se il gatto è bianco o nero, ma che catturi i topi». Allora riguardava la scelta di aprire all’economia di mercato, comunque supervisionata dallo Stato, per evitare il collasso come l’Urss. A Shenzhen l’impressione è che i due topolini erano il presidente russo e pure quello americano di fronte al gatto sornione cinese. Vladimir Putin è il nuovo Zar, che non molla, dopo 400mila morti in battaglia, l’arrancante invasione in Ucraina, che a cinque anni di distanza non è ancora riuscita a conquistare l’intero Donbass, il nodo del contendere iniziale. Senza il Donbass non può dichiarare una vittoria di Pirro.

Il terzo protagonista del vertice, Donald Trump, non si capisce bene cosa sia, a parte il fatto che ha smarrito per strada il faro del mondo libero. Lisciare il pelo a Putin e cercare di stringere la mano a Xi su una scala mobile del vertice, rifiutata dall’interessato, mostra non solo accondiscendenza, ma debolezza, che non porterà da nessuna parte. Il nuovo asse sbilanciato ad Est, verso il pianeta giallo, è in prospettiva una minaccia per l’Occidente e prima di tutto gli Stati Uniti. Il nuovo ordine mondiale pur con qualche spunto corretto come la riforma dell’Onu sacrificherà paesi liberi e coraggiosi. Anche se non si fa cenno nel documento finale è ovvio che l’Ucraina sia stata tradita dalla cordialità nei confronti di Putin e che a Taiwan può cominciare il conto alla rovescia. Il nuovo Mao vuole inglobarla forse già il prossimo anno, centenario dell’Esercito popolare cinese, ennesimo rinnovo del suo mandato o al massimo agli inizi del 2028 quando si terranno le elezioni nell’isola.

Dopo Shenzhen diventa ancora più urgente fare delle scelte senza se e senza ma. Da che parte vogliamo stare? Con un regime comunista a partito unico, la super potenza che ha invaso l’Ucraina e la Casa Bianca che non è più il simbolo della libertà? L’Europa è uno degli obiettivi del nuovo asse mondiale e se non sei al tavolo fai parte del menù. Ancor di più se rimane un continente potenzialmente potente, ma con la e minuscola e non maiuscola. Neanche sull’Ucraina, che pesa sulle nostre spalle, siamo in grado di nominare un negoziatore unico, che parli a nome della Ue. Alla fine abbiamo partorito uno spezzatino diplomatico, che osserva più che partecipare alle decisioni.

Se le prime vittime saranno gli ucraini e l’isola democratica di Taiwan i prossimi rischiamo di essere noi europei. È ora di svegliarci puntando ad un’ Europa con la E maiuscola. Il vecchio Occidente è in crisi con una democrazia zoppicante, offuscata dalla cappa del politicamente corretto e da scelte suicide su Islam, immigrazione, energia e ambiente. Ma sempre meglio dei nuovi Mao e Zar. I presidenti Usa, poi, passano, ma l’America resta nella speranza che torni il baluardo occidentale del mondo libero.