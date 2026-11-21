Cosa c’è davvero dietro il maxi scandalo che ha travolto Nvidia e il suo ex amministratore delegato Jensen Huang? Una rete di attori, intermediari e istituzioni cinesi che potrebbe aver consentito a Pechino di accedere ad alcuni dei più potenti processori americani per l’intelligenza artificiale. Scendendo nei dettagli, al centro della vicenda ci sono Alibaba, il colosso tecnologico fondato da Jack Ma, una società con sede a Singapore chiamata Megaspeed e un laboratorio di ricerca cinese con legami diretti con l’esercito del Dragone. Al netto di qualsiasi diplomazia, dunque, tornano sotto i riflettori la guerra tecnologica tra Washington e la Cina, e i sospetti americani sulle attività di spionaggio del Dragone. Ecco che cosa sappiamo.

Il ruolo sospetto di Alibaba

In una lunga e approfondita inchiesta il New York Times ha scritto che Megaspeed avrebbe acquistato oltre 4 miliardi di dollari in processori Nvidia nell’arco di alcuni anni, utilizzando successivamente i propri centri di calcolo nel Sud-est asiatico per fornire potenza computazionale ad Alibaba.

Il gigante cinese sarebbe stato infatti il principale cliente e finanziatore dell’operazione. Mentre Megaspeed, la società di Singapore sopra menzionata, sarebbe nata nel 2023, quando Alice Huang - la sospetta spia cinese che ha innescato lo scandalo del Ceo di Nvidia - e il marito Kang Wei avevano iniziato a presentare agli investitori di Shanghai un progetto per costruire un’attività nel settore dell’intelligenza artificiale nella regione.

La donna, che vantava rapporti personali con Jensen Huang (nonostante lo stesso cognome i due non sono parenti), è finita al centro delle indagini statunitensi: secondo funzionari americani sarebbe stata una risorsa dell’intelligence cinese e avrebbe passato informazioni a Pechino.

Zhejiang Lab, lo strano laboratorio (legato all’esercito cinese)

A questo punto entra in gioco lo Zhejiang Lab, centro di ricerca fondato nel 2017 anche con la partecipazione di Alibaba e considerato vicino all’apparato militare cinese. Il suo attuale direttore è Wang Jian, ex direttore tecnologico del gruppo Alibaba e figura che da anni intrattiene rapporti con Huang.

Nel 2025, durante un evento a Pechino, l’allora numero uno di Nvidia lo aveva pubblicamente elogiato, definendolo un eroe e un supereroe. Poche settimane prima, Wang aveva assunto anche il ruolo di consulente esperto presso la National University of Defense Technology dell’Esercito popolare di liberazione cinese, istituzione finita da tempo nella lista nera commerciale statunitense.

Il laboratorio, nel frattempo, continua a condurre ricerche che spaziano dalla difesa informatica all’identificazione delle vulnerabilità, fino alle simulazioni di scenari bellici. Uno studio firmato da una ricercatrice affiliata al centro, per esempio, descriveva l’utilizzo di simulazioni informatiche per neutralizzare un gruppo di portaerei straniere intervenute a sostegno di un’isola intenzionata a dichiarare l’indipendenza.

Un network sospetto

Nel momento in cui scriviamo non è stato dimostrato che i processori Nvidia acquistati attraverso Megaspeed siano arrivati direttamente allo Zhejiang Lab. Vale però la pena accendere i riflettori su una rete di collegamenti che rende possibile l’accesso a tecnologie americane da parte di soggetti vicini alle istituzioni militari cinesi.

Una parte dell’infrastruttura si trova in Malesia, nello Stato di Johor, dove Megaspeed avrebbe utilizzato i chip all’interno di un centro dati realizzato dal conglomerato industriale YTL. Da lì, Alibaba e i suoi clienti potevano accedere da remoto alla capacità di calcolo attraverso collegamenti in fibra ottica e cavi sottomarini diretti verso la Cina.

Il meccanismo avrebbe quindi permesso di aggirare le restrizioni americane sull’esportazione dei processori più avanzati, formalmente vietati al mercato cinese. Non a caso, Washington sospetta che infrastrutture di questo tipo possano essere utilizzate anche per addestrare modelli di intelligenza artificiale destinati alle applicazioni militari.

Un rebus complicato

La vicenda va dunque ben oltre il destino personale di Jensen Huang e potrebbe coinvolgere direttamente la sicurezza nazionale americana. Il motivo è semplice: per anni il fondatore di Nvidia aveva sostenuto che mantenere il mercato cinese aperto ai processori statunitensi fosse nell’interesse di Washington (anche per evitare di consegnare spazio ai concorrenti locali come Huawei).

La sua uscita di scena, insieme alle indagini su Megaspeed e ai sospetti sui rapporti con Alice Huang, rischia invece di rafforzare quanti negli Stati Uniti chiedono controlli ancora più severi. Il governo americano ha intanto già irrigidito le regole per impedire alle società cinesi di accedere da remoto a chip soggetti a restrizioni.

Pechino, dal canto suo, continua a cercare di ridurre la dipendenza dai semiconduttori americani, consapevole che l’intelligenza artificiale non rappresenta soltanto una partita industriale, ma anche una componente sempre più importante della competizione militare.