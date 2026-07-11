Chi è Count Binface, l'assurdo candidato col bidone in testa che sfida Farage alle urne

Si presenta come un guerriero intergalattico di 5.900 anni, arriva dal pianeta Sigma IX e promette di “Make Earth Great Again”, ossia di “rendere di nuovo grande la Terra”. In realtà, sotto il bidone nero e il mantello di Count Binface si nasconde Jon Harvey, comico e autore britannico. La sua ultima missione è sfidare Nigel Farage alle elezioni suppletive di Clacton.

Il voto è stato sancito dopo le dimissioni del leader di Reform UK, travolto dalle polemiche per una presunta donazione non dichiarata da cinque milioni di sterline. Farage ha già annunciato che si ricandiderà. I principali partiti hanno invece ritirato i propri nomi, denunciando quella che considerano una gigantesca operazione pubblicitaria. Il risultato è una sfida che sembra scritta per la televisione: da una parte uno dei politici più divisivi del Regno Unito, dall’altra un uomo con una pattumiera in testa.

Count Binface non è però un esordiente. Dal 2019 ha partecipato a cinque elezioni, comprese quelle per il sindaco di Londra e le politiche del 2024, quando si candidò contro l’allora primo ministro Rishi Sunak. Ha sfidato anche Boris Johnson e, più recentemente, il laburista Andy Burnham, destinato a prendere il posto di Starmer. Non ha mai vinto, ma è riuscito quasi sempre ad attirare più attenzione di molti candidati tradizionali.

Il Conte dispone anche di un programma elettorale. Tra le proposte ci sono la nazionalizzazione di Adele, la costruzione di “almeno una” casa a prezzi accessibili, la scelta di se stesso come rappresentante britannico all’Eurovision 2027 e il cambio di nome del London Bridge in “Phoebe Waller Bridge”. Quando un conduttore della BBC gli ha fatto notare che le sue politiche apparivano piuttosto scarse, Binface si è indignato: “Come osa? Ho un manifesto completo e con tutte le coperture finanziarie”. La battuta funziona perché la sua satira non colpisce soltanto i politici. Prende di mira anche il linguaggio dei programmi elettorali, le promesse irrealizzabili e la seriosità con cui vengono presentate proposte spesso poco meno assurde delle sue.

Come riportato da Variety, Jon Harvey è uno sceneggiatore e produttore che ha lavorato anche con Armando Iannucci, autore di alcune delle più celebri satire sulla politica britannica e americana. La sua carriera elettorale iniziò nel 2017, quando si presentò contro Theresa May con il nome di Lord Buckethead. Durante lo spoglio apparve sul palco accanto all’allora premier con una tuta nera, un mantello e un secchio sulla testa.

L’immagine divenne virale. Seguì però una disputa sui diritti del personaggio, già comparso in un vecchio film di fantascienza e utilizzato in passato da altri candidati. Harvey fu costretto ad abbandonarlo e nacque così Count Binface: un personaggio nuovo, ma con lo stesso obiettivo. Costume grottesco, tono solenne e proposte volutamente demenziali.

Questa volta, però, la burla potrebbe assumere un peso politico reale. L’assenza dei grandi partiti lascia Count Binface come uno dei pochi avversari visibili di Farage. I bookmakers hanno ridotto le quote su una sua possibile vittoria e sui social circola un appello agli elettori di Clacton: scegliere il Conte sarebbe “la cosa più divertente di sempre”.

Binface, intanto, è diventato una presenza fissa nei programmi politici britannici. Il suo nome è arrivato anche in Parlamento, dove un deputato ha chiesto se la BBC dovrebbe garantirgli lo stesso spazio riservato a Farage nel caso in cui fossero gli unici due candidati principali. È questo il paradosso di Count Binface.

Il personaggio nasce per ridicolizzare la politica-spettacolo, ma finisce per esserne uno dei protagonisti più efficaci. Mentre gli altri candidati cercano di sembrare autentici davanti alle telecamere, lui sembra l’unico a dichiarare apertamente di essere una maschera.