La crisi della politica inglese. Farage contro la maschera

Non finirà forse con un duello finale a colpi di spade laser, certo è che l'elezione suppletiva di Clacton, Essex, rischia di spedire definitivamente la politica inglese in un'altra galassia, lontana lontana dai tradizionali canoni della lotta politica, vicina vicina ai contorni di una commedia farsesca. Dopo che tutti i principali partiti politici hanno deciso di non presentare un loro candidato per contendere il seggio a Farage, il principale oppositore del leader di Reform Uk sarà Count Binface (Conte Faccia da bidone): costume total black che ricorda Lord Vader di Star Wars, lungo mantello argentato, un casco a forma di bidone dell'immondizia a coprirgli la testa. Chi pensava di aver visto il fondo della politica inglese, con il populismo pro Brexit, 7 primi ministri in 10 anni, di cui una, Liz Truss, in carica per soli 45 giorni, il leader del Labour defenestrato dai suoi stessi compagni dopo aver portato il partito a una vittoria eclatante solo due anni prima e in procinto di essere sostituito da Burnham, l'unto del Signore, destinato

a salvare il partito nonostante si sappia poco o nulla delle battaglie politiche che vorrà condurre, chi credeva di essere stato testimone del nadir della politica inglese si deve ricredere.

L'elezione suppletiva di Clacton si terrà il 13 agosto, Farage si troverà contro una manciata di sconosciuti indipendenti, tra cui il fratello di Jeremy Corbyn, e Count Binface. Il conte non è un neofita della politica d'oltremanica, fa la sua prima comparsa alle politiche del 2017, quando contende il seggio al premier uscente Theresa May. Si chiama Lord Buckethead (testa di secchio), è sempre completamente mascherato, racimola 249 voti (0,4%). Non tutti ridono, il suo personaggio si ispira a Hyperspace, film di fantascienza del 1984, ma dimentica di risolvere la questione dei diritti d'autore con gli ideatori del film. Lord Buckethead nel 2018 cambia allora nome e titolo nobiliare, presentandosi l'anno successivo nella stessa circoscrizione di Boris Johnson. Da allora la sua candidatura compare in tutti i principali avvenimenti politici del Regno Unito, come ad esempio la corsa per diventare sindaco di Londra, dove raccoglie oltre 20mila preferenze sia nel 2021 sia nel 2024. Benché non abbia ancora dettagliato le sue idee per Clacton, Count Binface ha una lunga storia di proposte estremamente brillanti: riportare il prezzo del gelato «99 Flake» a 99 penny, abolire il VAR nel calcio, costruire almeno una (!) casa a prezzi accessibili, introdurre

un tetto al prezzo dei croissant, far fare un bagno nel Tamigi ai dirigenti della compagnia idrica Thames Water dopo gli scandali sugli scarichi fognari. Il tutto riassunto nello slogan «Make Your Vote Count», fai valere il tuo voto. Dietro la maschera di Count Binface c'è Jonathan Harvey, comico inglese, che rischia di depotenziare il significato politico che l'elezione suppletiva avrebbe dovuto avere nelle intenzioni di Farage. Al centro di inchieste giornalistiche e di polizia su molteplici presunti finanziamenti illeciti, il leader di Reform Uk, in difficoltà nei sondaggi, si è dimesso dal parlamento per ribaltare il tavolo, innescare la narrativa di una congiura dei poteri forti per azzopparlo, cercare un nuovo mandato-plebiscito popolare che politicamente dovrebbe garantirgli nuovo slancio.

Tuttavia il rifiuto di tutti i principali partiti di prendere parte a questo teatrino, la presenza di Count Binface, la delusione di parte dell'elettorato, rischia di trasformare la strategia di Farage in un boomerang. Il leader di Reform Uk rivincerà il seggio ma la presenza farsesca di Count Binface rischia di azzopparne la credibilità politica.