La conferenza Cop31 ad Antalya in Turchia - la più lunga di sempre - si è conclusa con un nulla di fatto, dopo che i Paesi partecipanti non sono riusciti a raggiungere un accordo politico complessivo su come affrontare il cambiamento climatico. La Cop31 è fallita perché le nazioni che fanno affari con i combustibili fossili hanno imposto i loro veti. L’Unione europea e circa altri 120 Stati hanno respinto il documento finale, che non conteneva riferimenti a quelli che vengono considerati i principali responsabili del cambiamento climatico. Dopo due settimane di trattative, due giorni di proroga e un’ultima lunga e drammatica notte di negoziati, la conferenza termina senza un’intesa.

Mentre i Paesi stavano ancora esponendo le proprie posizioni nella sessione plenaria, il presidente della Cop31, il ministro turco Murat Kurum, ha indetto una pausa e, nei corridoi, ha ammesso: «Non lavoreremo a un nuovo testo in un contesto in cui non c’è consenso».

Il vertice che avrebbe dovuto concludersi 48 ore prima, si è spento lentamente. Con il passare delle ore senza un accordo, i delegati dei circa 200 paesi partecipanti ai negoziati hanno iniziato ad andarsene, temendo di perdere i voli di ritorno. I co-organizzatori Turchia e Australia hanno cercato di dare sostanza all’incontro proponendo un testo finale - non vincolante - che stabilisse un nuovo obiettivo di elettrificazione: entro il 2035, il 35 per cento dell’energia mondiale dovrebbe essere generata da fonti elettriche. Il testo è stato infine respinto per mancanza di sostegno da parte di molti Stati. Inoltre, i paesi in via di sviluppo volevano ottenere nuovi impegni finanziari per il clima nella dichiarazione, il che significava che le cosiddette nazioni sviluppate presenti al vertice avrebbero contribuito in modo più efficace ad aiutarli ad affrontare il riscaldamento globale, di cui hanno la minore responsabilità.

Le reazioni a caldo sono di sconforto e rabbia. Tra i primi, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: «Sono profondamente deluso. I combustibili fossili sono la causa principale della crisi climatica. Chi trae profitto dalla distruzione del nostro pianeta non deve mai dettare le condizioni della lotta per salvarlo», ha chiarito Guterres. Dall’altra parte Paesi Arabi e Russia sono stati tra gli oppositori più duri all’addio a gas, petrolio e carbone. Hanno categoricamente escluso l’imposizione di qualsiasi limite alla produzione di idrocarburi. A loro avviso, la lotta contro il cambiamento climatico dovrebbe concentrarsi sulle emissioni, non sui combustibili che le causano.

A parlare a nome dell’Unione Europea è stato invece Darragh O’Brien, ministro irlandese per gli Affari Climatici, il cui Paese detiene attualmente la presidenza del Consiglio dell’Ue. «Siamo profondamente delusi», ha lamentato O’Brien. Che ha chiarito che il blocco europeo non appoggiava l’omissione di qualsiasi riferimento ai combustibili fossili e ha sostenuto che l’intenzione fosse addirittura quella di «greenwashing» del settore, ovvero un’operazione di facciata ambientalista. Sarà, ma per l’Europa si tratta di un altro schiaffo.