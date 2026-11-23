Il neo sultano perde colpi? Il presidente e padre padrone della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, aveva annunciato con enfasi, alla vigilia del summit sul clima, che sarebbe stato l’evento «più riuscito in termini di organizzazione e partecipazione». Il disastroso fallimento della Cop31 è una doccia gelata sull’immagine di Grandeur ottomano. Forse voleva fare l’occhiolino a Trump e altri leader che non credono nella riduzione dei combustibili fossili, ma si è trovato in mano una patata bollente. A cominciare dallo scontro con l’Ue sulla dichiarazione finale del summit, che non ha visto la luce. I sogni green di Bruxelles sono dannose chimere, ma Erdogan non ha bisogno di strappi laceranti con il vecchio continente. L’inflazione sempre attorno al 30% e lo scandalo dei fondi, che sta diventando sempre più grave, intaccano l’economia. Erdogan deve ottenere risultati nei negoziati con l’Europa che servano da panacea per la crisi economica. E rispolverare l’immagine: Il neo sultano sta perdendo smalto come levantino mediatore, che riesce sempre a spuntarla sui tavoli più rognosi.

Il presidente turco aveva puntato molto come paciere del conflitto in Ucraina ottenendo qualche successo come lo scambio di prigionieri e l’accordo sull’esportazione del grano di Kiev. La Turchia era la sede preferita di incontri e negoziati fra le parti in lotta, ma è stata scalzata dagli Emirati arabi. E il Mar Nero, che Erdogan ha sempre voluto tranquillo, è riesploso in una battaglia navale con le navi mercantili di ambo le parti nel mirino.

Il rapporto con Donald Trump, che considerava Erdogan un amicone, è diventato altalenante. Durante la guerra con il regime degli ayatollah di febbraio-marzo è stato il presidente turco a minacciare di bombardare i curdi iraniani se Washington avesse garantito armi e appoggio aereo per superare il confine, dalle loro basi in nel Nord dell’Iraq. L’obiettivo era liberare le città curde in Iran.

Stretto fra l’Alleanza atlantica e l’ideologia dei fratelli musulmani Erdogan si sta sostituendo agli americani nella difesa dell’Arabia Saudita. La sua partecipazione alla Nato islamica con il Pakistan, fortemente voluta da Riad, è un punto di domanda per gli alleati occidentali e rischia di infilare i rinforzi turchi nella palude del Golfo di guerra a singhiozzo. Non solo sul piano internazionale, lo smalto di invincibilità che detiene dal 2003 appare in declino soprattutto all’interno.

Erdogan è stato dato spesso per spacciato politicamente riuscendo sempre a risorgere da annunciate batoste elettorali. Questa volta, però, in vista del voto fra 18 mesi, non riesce a risollevare l’economia e continua a limitare diritti e libertà. Il suo principale rivale Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul in carcere con discusse accuse di corruzione, potrebbe vincere anche da dietro le sbarre. Per questo un tribunale di Ankara l’ha bandito dalla vita politica con un pretesto. L’ombra incombente sull’«Erdoganismo», come viene chiamato il sistema creato dal neo sultano, è uno scandalo scoppiato il 17 settembre quando le autorità di regolamentazione hanno disposto la liquidazione di 131 fondi gestiti da sette società di gestione del risparmio. Fondi che avevano in cassa 20 miliardi di dollari. Il blocco è scattato quando i gestori non sono stati in grado di soddisfare un’ondata di richieste di rimborso. Il cerchio dello scandalo si sta stringendo attorno a fedelissimi di Erdogan, il neo sultano «invincibile», che perde colpi.