Donald Trump arriva a Shenzhen da presidente indebolito. Dopo la sconfitta del suo partito, ha bisogno di un successo da esibire e ne ha bisogno presto. La sua debolezza, infatti, non dipende soltanto dal momento politico che attraversa: deriva soprattutto dal tempo che gli rimane per realizzare il suo progetto. Le elezioni generali del 2028 sono già un appuntamento decisivo. Non soltanto per il suo lascito personale, ma per il futuro di quella controrivoluzione politico-culturale che Trump vuole rendere irreversibile.

Il primo nodo del vertice riguarda il formato. Una dichiarazione che evocasse quella spartizione del mondo in sfere d’influenza che sembra piacere tanto al presidente americano rischierebbe di attribuire ai tre un potere che non possiedono: quello di decidere a piacimento il futuro del Canada, di Taiwan e dell’Ucraina. La rappresentazione di una nuova Yalta costerebbe a tutti più di quanto renderebbe, perché nessuno dei tre è in grado di tradurla in fatti. Poi l’Ucraina, riguardo alla quale Trump è schiacciato tra due timori. Per recuperare una parte del suo elettorato dovrebbe sganciarsi dalla questione ucraina. Ma teme che lasciare Kiev senza il sostegno americano possa far collassare il Paese durante la sua presidenza, cosa che avrebbe per lui un costo politico enorme. Trump ha dunque fretta di chiudere la partita, ma chi ha fretta di chiudere è chiamato a pagare un prezzo che spesso non può permettersi. Il Corollario Trump rivendica poi l’intero emisfero occidentale come spazio esclusivo d’influenza degli Stati Uniti, ma è proprio qui che la Cina ha maggiormente consolidato la propria presenza: Pechino è il principale partner commerciale dell’America Latina, fornisce autobus e treni, forma le forze dell’ordine. Non si tratta soltanto di rapporti commerciali, ma di legami pensati per durare, che non si cancellano con un comunicato.

Tutto questo mentre all’interno della sua amministrazione la linea sulla Cina rimane tutt’altro che definita. I fautori della linea dura premono per una strategia di contenimento, ma il caso Nvidia ha mostrato le contraddizioni di una politica che deve conciliare il controllo delle tecnologie strategiche con il desiderio, forse la necessità, di Trump di raggiungere un’intesa commerciale con Xi. Trump vorrebbe ottenere risultati su entrambi i fronti, ma il poco tempo a sua disposizione rende sempre più difficile tenere insieme obiettivi tanto diversi. Anche il grande obiettivo di staccare Mosca da Pechino, già di per sé difficile, diventa ancora più arduo in un vertice a tre, posto che Putin vuole usare Pechino per trattare con Washington e Xi vuole ricavare vantaggi da entrambi senza legarsi a nessuno.

Infine c’è il nucleare. Con il New Start scaduto dal 5 febbraio, Trump porta al tavolo la richiesta che Pechino si sieda a negoziare: sarebbe il risultato più spendibile in patria. Ma Xi, che per ora dispone di una frazione degli arsenali di Stati Uniti e Russia, non ha alcun interesse a vincolarsi proprio mentre il suo potenziale nucleare cresce. Per Pechino il tempo è un alleato: gli permette di continuare a rafforzarsi. La sola partecipazione al vertice non gli costa nulla; un accordo vincolante sì. Dal canto suo, Putin ha un’economia più piccola, ma non è sottoposto alla pressione di un elettorato che gli abbia appena inflitto una pesante sconfitta: finché regge la capacità russa di sostenere lo sforzo militare, il tempo gioca a suo favore e può permettersi una certa intransigenza.

Oltre all’inevitabile foto ricordo, Trump, l’unico dei tre ad arrivare al tavolo con delle richieste da fare a entrambi, porterà a casa un’intesa tanto tacita quanto fragile. Xi manterrà un profilo basso nei settori più sensibili per Washington, dalle telecomunicazioni ai porti e allo spazio. Trump, guadagnando tempo, eviterà di trasformare la competizione tecnologica in una rottura commerciale. Putin, pur senza ottenere il comunicato e la sfera d’influenza, lascerà Shenzhen forte della legittimazione che cercava.