Diretta | Danimarca: "Rafforzeremo la presenza militare in Groenlandia". Oggi vertice alla Casa Bianca

I funzionari dell'Unione Europea farebbero meglio a concentrarsi sulla Groenlandia piuttosto che commentare la situazione in Iran. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a Radio Sputnik. "Ho una domanda per i funzionari europei. Sanno dove si trova la Groenlandia e, più o meno, l'Iran?", ha detto Zakharova, "non vogliono chiedersi perché stanno commentando la situazione in Iran, che si trova in una parte del mondo leggermente diversa, un pò più lontana da loro rispetto alla Groenlandia? Perché l'Ue presta così tanta attenzione all'Iran e così poca alla Groenlandia?". "Perché non ci si concentra ora sulla Groenlandia?", ha aggiunto, "non crede che la situazione in Iran sia diventata una 'scusa di salvezzà per i funzionari dell'Ue per distogliere l'attenzione della popolazione dal fatto che la loro isola viene sottratta, e senza un referendum?".