Dossier Zampolli contro i media: incaricato l'avvocato Miculan dopo gli attacchi a Trump

Un dossier legale per individuare i responsabili di una presunta campagna di diffamazione e ingiurie contro la Casa Bianca: è questo l'obiettivo dell'incarico formale che Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Global Partnership, ha affidato con urgenza all'avvocato Maurizio Miculan.

Sono ore complesse per la diplomazia dopo l’attacco scagliato dal presidente Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni: al centro delle attenzioni del dossier che Zampolli sta producendo ci sono gli attacchi diffusi sia sui media tradizionali sia sulle piattaforme social nei confronti del presidente Trump, dei membri della sua amministrazione e dello stesso Zampolli. L'iniziativa punta a frenare un clima di tensioni che, per l'inviato speciale, rischia di danneggiare i canali istituzionali, economici e commerciali tra l'Italia e gli Stati Uniti. L'intera documentazione, una volta completata, verrà inviata direttamente ai vertici delle istituzioni americane: la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato e il Dipartimento di Giustizia, da cui dipende anche l'FBI. Spetterà alle autorità statunitensi valutare le carte e quantificare i potenziali danni economici provocati alle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

L’inviato speciale rimarca come la corsa al traffico web e alla visibilità, però, non possa scavalcare l'obbligo di verificare le notizie, un principio considerato fondamentale per la tenuta democratica e diplomatica. Nel comunicato diffuso da Zampolli viene sottolineato che l’orientamento del legale incaricato sarà dettato da analoghe azioni legali già intraprese. L’obiettivo finale prefissato è fermare le contestazioni mediatiche per ripristinare un confronto equilibrato e proteggere i flussi finanziari e commerciali storici tra Roma e Washington. Il percorso formale del dossier stabilirà se l'azione legale promossa da Zampolli riuscirà a ridefinire i confini del dibattito mediatico attorno all'amministrazione statunitense, mentre sullo sfondo resta aperta la complessa partita diplomatica e di soft power che l'inviato sta giocando su più tavoli tra Roma e Washington. Questo dossier si inserisce in un contesto geopolitico polarizzato, dove la frattura tra i due storici alleati della Nato rappresenta quasi un inedito nei rapporti tra i Paesi.

L'esito del lavoro legale e la sua ricezione da parte dei dipartimenti statunitensi rappresenteranno un banco di prova decisivo per capire se le diplomazie parallele riusciranno a contenere i danni di una crisi bilaterale ormai giunta ai massimi storici.