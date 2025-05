Dopo il Canada anche l'Australia vota contro Trump: la premier laburista verso la conferma

Ascolta ora 00:00 00:00

È iniziato lo spoglio delle schede elettorali in Australia dopo la chiusura dei seggi in tutto il Paese e le primissime proiezioni sorridono ai laburisti. Il partito di centrosinistra è infatti in testa con il 35 per cento dei voti e il premier uscente Anthony Albanese viaggia verso la riconferma. Il 62enne diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004.

Come riportato dalla ABC, le prime proiezioni della Commissione elettorale australiana assegnano al partito laburista 70 seggi e alla coalizione conservatrice dell'opposizione 24 seggi nella Camera dei Rappresentanti. I partiti minori e i candidati indipendenti sembrano destinati a conquistare 13 seggi. Ma non è l'unico dato che sta emergendo. Sempre secondo le stime dell'emittente australiana, il leader della coalizione conservatrice Peter Dutton avrebbe perso il suo seggio in parlamento. "Non abbiamo fatto bene a sufficienza in questa campagna elettorale e me ne assumo la piena responsabilità" il primo commento di Dutton: "Mi sono congratulato con il Premier e gli ho augurato il meglio. Deve essere orgoglioso".

I sondaggi alla vigilia del voto davano i laburisti in leggero vantaggio. Il premier Albanese aveva invitato i suoi sostenitori a "spostare le montagne". Tra le varie promesse elettorali, l'espansione delle energie rinnovabili, una soluzione per la crescente crisi immobiliare e l'aumento dei finanziamenti per il sistema sanitario.

In base alle prime analisi sul voto, i dazi americani del 10 per cento sui prodotti australiani hanno fatto la differenza: il rivale del primo ministro uscente all'inizio del 2025 aveva descritto il tycoon come un "grande pensatore", prima di cambiare idea.