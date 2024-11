La foto del giorno: le star per Harris faranno la differenza?

Ascolta ora 00:00 00:00

"Ho un voto, come tutti gli altri, e lo userò per andare avanti. Voterò per Kamala Harris". Da qualche ora, alla lista delle star che stanno prendendo posizione sulle presidenziali americane si è aggiunto anche Harrison Ford, una delle icone di Hollywood. Il volto della saga di Indiana Jones e Guerre stellari ha spiegato di essere preoccupato dalla tenuta della democrazia e dal mancato rispetto della legge. "Quando - ha spiegato - decine di ex membri dell’amministrazione Trump lanciano l’allarme dicendo 'per amor del cielo, non fatelo tornare di nuovo', voi dovete prestare attenzione. Ci stanno dicendo qualcosa di importante. Queste non sono persone deboli, sono governatori, generali che si oppongono al leader del partito per cui hanno speso le loro vite e credono nello stato di diritto". "L’altro ragazzo - ha aggiunto, riferendosi a Donald Trump - chiede fedeltà senza discussione, dice di cercare la vendetta". Da qui l'appello a votare per Kamala Harris.

Da Beyoncé a Jennifer Lopez, da Julia Roberts a George Clooney, da Taylor Swift a Leonardo di Caprio passando per Arnold Schwarzenegger e Robert De Niro si allunga l’elenco dei big che hanno deciso di uscire allo scoperto a favore della candidata democratica. L’ondata conferma la predominanza della cultura liberal a Hollywood e nell’industria della musica e della creatività a stelle e strisce. Nulla di nuovo.

Anche se dalla sua Trump ha anche lui diversi pesi massimi dell'industria musicale e non solo, da Kayne West alla rapper Sexyy Red, dalla star della musica country Jason Aldean al controverso Kid Rock. Ma davvero gli endorsement dello show biz avranno un peso oppure, come spesso accade, sarà la maggioranza silenziosa a prevalere su ogni suggerimento dei big?