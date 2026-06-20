Dopo Giuseppi Gigiorgia: Trump sbaglia ancora il nome dei politici italiani

Prosegue lo scontro a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Dopo il botta e risposta registrato nella giornata di ieri, oggi il presidente americano è tornato alla carica contro la leader del governo italiano . Ma c’è un aspetto che non è passato inosservato sui social: la clamorosa gaffe del tycoon relativa al nome del nostro premier.

Nelle primissime battute del suo post pubblicato sul social Truth, Trump scrive: “Italian Prime Minister Gigiorgia Meloni…”. Sì, avete letto bene: Gigiorgia. Un errore di battitura, forse, o una svista. Nulla di clamoroso, sia chiaro: una papera che può capitare. Ma sicuramente non si tratta di una prima volta.

Trump è infatti già noto per un errore del genere. Bisogna tornare all’agosto del 2019, nel pieno della crisi del governo gialloverde che portò poi alla nascita del governo Conte II. Il capo della Casa Bianca pubblicò un post sui suoi canali social per esprimere il suo sostegno al giurista pentastellato, ma fece un errore marchiano: “Starting to look good for… Giuseppi Conte…”.

Una distrazione corretta pochi minuti dopo, quando era già troppo tardi, come nel caso della Meloni: lo screenshot del tweet originale divenne subito virale e quello che

doveva essere un importante endorsement – Trump si augurava che Conte rimanesse presidente del Consiglio dopo averlo incontrato al G7 di Biarritz e averne lodato il lavoro con gli Usa – si trasformò in un incredibile autogol.