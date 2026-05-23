“Hello, Greenland”: Trump usa un’immagine creata con l’IA e rilancia il dossier artico

Donald Trump torna a mettere la Groenlandia al centro della scena geopolitica internazionale, questa volta attraverso un’immagine generata con l’intelligenza artificiale pubblicata su Truth Social. Nel contenuto condiviso dal presidente statunitense, Trump appare gigantesco dietro le montagne dell’isola artica mentre osserva una città sottostante. Il messaggio che accompagna la scena è semplice e diretto: “Hello, Greenland”.

Il post conferma come la Groenlandia continui a rappresentare un obiettivo simbolico e strategico della visione geopolitica trumpiana, già emersa con forza durante il suo primo mandato e tornata centrale negli ultimi mesi attraverso dichiarazioni, pressioni diplomatiche e contenuti digitali ad alto impatto mediatico.

“Washington deve ristabilire la propria presenza” in Groenlandia, ha ribadito l’inviato speciale Usa per la Groenlandia Jeff Landry, al termine della sua prima visita nell’isola, in questi giorni. “La Groenlandia ha bisogno degli Stati Uniti”, ha chiosato Landry, “Credo che il presidente stia parlando di intensificare le operazioni di sicurezza nazionale e di ripopolare alcune basi”.

Trump e la Groenlandia: una strategia mai abbandonata

L’interesse di Trump per la Groenlandia non è nuovo. Già nel 2019 il tycoon aveva avanzato l’ipotesi di acquistare l’isola dalla Danimarca, provocando una crisi diplomatica con Copenhagen. Nel corso di quest’anno, tuttavia, il tema è tornato con toni ancora più aggressivi. Trump ha recentemente ribadito che “non si torna indietro” sul controllo della Groenlandia, accompagnando le sue dichiarazioni con immagini generate artificialmente che mostrano il territorio come parte integrante degli Stati Uniti.

La Groenlandia è considerata cruciale per la sicurezza americana nell’Artico, sia per la posizione geografica sia per le enormi risorse minerarie presenti nel sottosuolo. La regione ospita inoltre infrastrutture militari fondamentali per Washington, come la base di Pituffik, elemento chiave nel sistema di difesa e sorveglianza statunitense.

L’IA come nuova arma della comunicazione politica

La pubblicazione dell’immagine “Hello, Greenland” conferma anche la crescente centralità dell’intelligenza artificiale nella propaganda politica contemporanea. Un’analisi del Financial Times ha evidenziato come Trump abbia aumentato in modo massiccio l’uso di contenuti generati con IA su Truth Social, in quella che alcuni esperti definiscono già “slopaganda”: una miscela di propaganda, meme culture e immagini artificiali pensate per dominare il dibattito online.

Negli ultimi mesi il presidente americano ha condiviso immagini che lo raffigurano come comandante militare, leader globale o figura eroica in scenari immaginari. In diversi casi i contenuti hanno riguardato proprio la Groenlandia, mostrata in mock-up digitali come futuro territorio americano. Una strategia che permette a Trump di bypassare i media tradizionali e comunicare direttamente con la propria base elettorale attraverso immagini semplici, spettacolari e immediatamente virali.

Le reazioni internazionali e il rischio diplomatico

Secondo diverse fonti ufficiali a conoscenza delle discussioni, gli Stati Uniti hanno condotto negoziati regolari con la Danimarca per espandere la propria presenza militare in Groenlandia, e i colloqui tra le due parti hanno registrato progressi negli ultimi mesi. Funzionari statunitensi stanno cercando di aprire tre nuove basi nel sud del territorio, nel tentativo di risolvere la crisi diplomatica scatenata dalla minaccia del presidente Trump. Le basi sarebbero situate nella Groenlandia meridionale e si concentrerebbero principalmente sulla sorveglianza di potenziali attività marittime russe e cinesi in un'area dell'Atlantico settentrionale compresa tra Groenlandia, Islanda e Regno Unito.

La nuova offensiva comunicativa della Casa Bianca continua però a preoccupare gli alleati europei. Danimarca e governi nordici hanno più volte ribadito che la Groenlandia “non è in vendita” e che qualsiasi decisione sul futuro dell’isola spetta esclusivamente ai groenlandesi.

In questo contesto, anche un’immagine generata dall’intelligenza artificiale assume un significato che va oltre la provocazione social.

Il “Hello, Greenland” pubblicato da Trump appare infatti come l’ennesimo tassello di una strategia politica e simbolica che punta a riaffermare l’influenza americana sull’Artico attraverso la forza della comunicazione digitale.