Il congresso dei veterinari

Per sapere quanto costa un pieno basta fermarsi dal benzinaio. Per capire quanto costerà il prossimo conviene dare un’occhiata a che cosa si sono detti giovedì scorso a Shenzhen Trump, Xi e Putin. I grandi giornali hanno dedicato all’incontro pagine su pagine. Immagino che nelle ambasciate le abbiano lette con profitto. Noi abbiamo guardato la faccenda come fosse un congresso di veterinari, con tutto il rispetto per i veterinari, che almeno si sa quando chiamarli. Ho letto anche di una nuova Yalta. A Yalta nel 1945 si riunirono tre alleati prossimi a vincere la guerra. Questi tre cercano di spartirsi il mondo. Hanno una seccatura. Ciascuno è abbastanza potente da mandare a monte i progetti degli altri due e nessuno è abbastanza potente da fare da sé.

Nel comunicato ci sono quattro punti. I tre criticano la Corte penale internazionale e mostrano particolare premura per l’immunità dei funzionari statali: Putin ha un mandato d’arresto, Trump la detesta, Xi non la riconosce. Sugli altri tre mi permetto di essere di buonumore. Vogliono più petrolio per tutti e forniture stabili. Il giorno che un pieno costerà meno, chi porta la merce al mercato avrà una ragione di meno per rincarare anche le patate. Vogliono riformare l’Onu, che avrebbe bisogno di tornare a contare qualcosa. E intendono parlarsi per ridurre i rischi nucleari. Gli arsenali restano al loro posto. Preferisco tre uomini che si telefonano a tre uomini che si studiano il polso per indovinare chi premerà il bottone.

I coriandoli d’Europa

L’Europa a quel tavolo chi doveva mandare? Siamo ventisette coriandoli in una busta bucata. Apritela in Cina e vedrete quanti ne sono arrivati. L’Europa io la riconosco anche a occhi chiusi, mi bastano poche battute suonate da un’orchestra. Appena li riapro trovo governi gelosissimi delle proprie prerogative e una macchina a Bruxelles che macina tutto e alla fine dà da mangiare, con ammirevole puntualità, agli euroburocrati. Si spendano pure i soldi per la difesa. Comprando insieme i fucili si può ottenere uno sconto sul prezzo. Per decidere insieme che cosa siamo disposti a difendere occorre qualcosa di più. Chi non lo sa, a quei tavoli non siede: serve. Ancillare, dicono i filosofi. Vuol dire serva.

Venerdì, a Roma, gli studenti hanno bruciato un carro armato di cartone e la faccia di Guido Crosetto, gridando «noi non ci arruoliamo». A me Crosetto è molto simpatico. Ha un difetto raro tra i ministri italiani. Ragiona da statista e si annoierebbe a fare lo staterellista. Da quando è stata sospesa la leva si è scolorita in chi sta a casa l’idea che la difesa riguardi anche lui. Io la leva la feci al ministero della Difesa, da sergente, e con il primo stipendio mi pagai una divisa di diagonale, stoffa da ufficiali, che nemmeno un generale. Quell’idea sarà bene recuperarla. Chi chiude la porta la sera difficilmente lo fa perché ha voglia di menare le mani.

Un posto a tavola

Dei tre, Trump è il solo che non sia mai stato comunista. Xi lo è ancora, Putin è cresciuto nel Kgb. Io continuo a preferire l’America, dove uno ha la libertà di mandar fuori dai gangheri il presidente e perfino quella, assai più preziosa, di figurarsi un avvenire diverso da quello che gli è toccato in famiglia. Donald è lontano dal nostro sentimento della vita. Ma, potendo, porta a casa la pace e la firma in fondo a un contratto. Ci vedo poco di scandaloso. Anche noi italiani, quando comandavano certi imperi davanti ai quali c’era da togliersi il cappello, sapevamo costruire un ponte e farci passare la merce. Marco Polo qualcosa ne sapeva. Dove sia il Marco Polo di oggi, confesso, non saprei dire.

Abbiamo dato al mondo Leonardo, Galileo, Volta e Marconi. Un bergamasco come il sottoscritto concederà volentieri a Verdi di essere bravo quasi quanto Donizetti, senza dimenticare Pergolesi. È roba cresciuta fra una chiesa e una bottega. Sentite Muti che cosa riesce a tirar fuori da uno spartito e a mettere dentro questi nostri poveri corpi esangui. Capirete perché fatico a genuflettermi anche davanti al signore della finanza che paga i conti della multinazionale dell’intelligenza artificiale. Se crede che il giocattolo più grande faccia di lui un superuomo, è un superuomo del piffero. I tre di Shenzhen possono farmi arrivare una bolletta che mi guasta la settimana. La gente a cui voglio bene non sta in nessun listino. Perfino Donald dovrà rassegnarsi: qui non incassa un dollaro.