Xi Jinping ha rafforzato la sua immagine di garante della «stabilità strategica» globale. Vladimir Putin è tornato al centro della scena mondiale come interlocutore alla pari. Donald Trump ha oscurato per qualche ora la recente sconfitta elettorale al voto di midterm, per accreditarsi come unico leader occidentale capace di dialogare direttamente sia con Mosca sia con Pechino. Più che a un vertice di contenuti, a Shenzhen, in Cina, si è assistito a una passerella in cui ognuno dei tre leader ha cercato di rilanciare il proprio ruolo a uso interno e internazionale. Tutto ciò a discapito di tre grandi attori assenti da quel palcoscenico, ma direttamente e indirettamente coinvolti. Si tratta dell’Ucraina, di Taiwan e dell’Unione europea, che hanno assistito allo spettacolo divisi fra sgomento e incredulità.

Il vincitore

A uscire decisamente rafforzato dal vertice è il presidente cinese Xi Jinping. Fino a tre anni fa - era il 2023 - l’allora leader della Casa Bianca, Joe Biden, lo aveva definito «il dittatore» in almeno due occasioni pubbliche. A Shenzhen, dove ha svolto il ruolo di padrone di casa di un evento considerato «storico» dai tre protagonisti, quel marchio d’infamia è sparito del tutto. E da «dittatore» Xi è diventato «amico». Non a caso la principale agenzia di stampa statale ha parlato di «nuovo punto di partenza». Xi è riuscito a sostenere che «l’arma nucleare dovrebbe essere bandita e distrutta» mentre è in piena corsa per espandere e modernizzare il proprio arsenale. Ha usato espressioni come «coesistenza pacifica», «cooperazione vantaggiosa», «rispetto della sovranità e integrità territoriale altrui» mentre punta a mettere definitivamente le mani sull’isola di Taiwan attraverso la riunificazione completa.

I machiavellici

Calcolatori, convinti che il fine giustifichi i mezzi, Putin e Trump hanno usato la passerella di Shenzhen per ottenere obiettivi immediati a proprio uso e consumo. Il leader russo ha cercato la riabilitazione diplomatica. In realtà è ancora lontano da un reintegro nell’ordine internazionale, ma il palcoscenico cinese lo ha fatto uscire da un certo isolamento e ha messo la Russia al pari di Stati Uniti e Cina, pur essendo una potenza ben lontana dalla forza economica e militare di Washington e Pechino. Quanto a Trump, dopo la batosta al voto di midterm in patria, e nonostante le feroci critiche per la scelta di mostrarsi al fianco dei due dittatori, il presidente ha voluto dimostrare di essere ancora l’unico leader occidentale che può sedere ai tavoli che contano per il futuro del mondo.

I perdenti

Ad assistere sbigottiti e sconcertati allo show di Shenzhen sono stati Ucraina, Unione Europea e Taiwan. Bruxelles è stata ignorata e tenuta fuori dal vertice. Di Kiev non c’è traccia nel documento finale in 4 punti siglato dai tre leader ma nel riaffermare «l’importanza di flussi di energia stabili» e nel programmare «di aumentare la fornitura di prodotti raffinati» si riapre la porta al petrolio russo. Quanto a Taiwan, Xi ha avvertito Trump di «continuare a fare la cosa giusta», cioè rispettare le «linee rosse» della Cina. Tradotto: nessun sostegno all’indipendenza formale dell’isola.