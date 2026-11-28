Sono bastate poche ore per rimescolare nuovamente le carte nella difficile partita per la formazione del nuovo governo in Israele. Il premier incaricato Gadi Eisenkot continua a sondare tutti i partiti nella Knesset (il parlamento israeliano), puntando a far giurare il nuovo esecutivo la prossima settimana. Il leader del Likud e primo ministro uscente, Benjamin Netanhyahu, ha provato a giocare in extremis la carta di un governo di unità nazionale con il premier a rotazione e Eisenkot come prima a ricoprire la carica. Un’uscita che aveva lasciato tutti molto perplessi. Poi in serata l’annuncio del premier incaricato su X: “Se il Likud è realmente intenzionato a costruire un’unità autentica, sono pronto a valutarne la serietà nelle prossime 24 ore. Invito pertanto Netanyahu e il suo team a incontrarci stasera presso l’hotel Dan Accadia di Herzliya per condurre trattative concrete e accelerate sulle linee guida e sulle questioni programmatiche, partendo proprio dalla proposta dettagliata a cui Netanyahu non ha ancora dato riscontro”.

האחדות לה ישראל זקוקה, לה אני נכון ועבורה אני מוכן לשלם מחירים פוליטיים - היא אחדות בין אזרחי ישראל על בסיס ערכים; אחדות של דרך חדשה ואחרת, שתוקיר ותעלה על נס את הסולידריות הישראלית אותה אני רואה כרכיב בסיסי בביטחון הלאומי של ישראל.



לכן, ביום ראשון האחרון הועברה הצעה מפורטת… — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 28, 2026

Poco dopo il sito Ynet ha pubblicato l’annuncio con cui il Likud ha reso noto che i due politici hanno concordato di incontrarsi domani mattina alle 10 (le 9 italiane) nell’hotel indicato da Eisenkot.

Una mossa insolita per l’ex capo di stato maggiore dell’esercito israeliano dopo una campagna elettorale in cui si è presentato come l’alternativa reale a Benjamin Netanyahu (pur senza annunciare svolte sulla politica dello stato ebraico su Gaza e i palestinesi). Forse Eisenkot vuol provare ad aprire uno spiraglio al premier uscente per evitare il rischio di uno stallo politico e un ritorno alle urne.

“Domenica scorsa, è stata trasmessa a Netanyahu, attraverso un canale riservato attivato su sua richiesta, una proposta dettagliata che affronta questioni sostanziali. Su alcuni punti, come vi ho anticipato prima dell’inizio dello Shabbat, abbiamo avanzato significative posizioni di compromesso”, scrive Einsekot, pur sottolineando che “tutto ciò è avvenuto prima della firma di un ulteriore accordo di coalizione. Ad oggi, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta in merito”. Intanto l’emittente israeliana Channel 12 riferisce che a spingere Netanyahu a fare un’offerta a Eisenkot, minacciando in caso contrario di non entrare in alcun governo di unità nazionale, sia stato l’ex premier Naftali Bennett.

ממשלת השינוי קורמת עור וגידים.



נתניהו ינסה לטרפד את הקמתה בכל מחיר. אני לא פוסל אפשרות שיציע לגדי איזנקוט רוטציה, שבה נתניהו יהיה שני, אבל לכולם צריך להיות ברור: זהו תרגיל בלבד.



במיוחד אחרי ההתפתחויות אתמול בבית המשפט, נתניהו רוצה יותר מכל בחירות חדשות. לכן הוא ימשוך את המשא… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 26, 2026

Resta da vedere quale sarà la reazione degli alleati di Eisenkot. Tra questi il leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, aveva già espresso le sue riserve in merito. “Non escluderei la possibilità che Netanyahu offra a Gadi Eisenkot una rotazione in cui lui stesso ricoprirebbe la carica nella seconda fase, ma tutti devono capire una cosa: si tratta solo di un trucco”, aveva scritto su X prospettando trattative incessanti che avrebbero fornito a Netanyahu il pretesto per farle fallire. “Anche se un tale governo dovesse formarsi, tenterà di orchestrare una crisi entro pochi mesi per costringere Israele a tornare alle elezioni”, ha avvertito Lieberman.