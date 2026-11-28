Non c’è tregua per Marine Le Pen. Non deve solo combattere una battaglia in solitaria contro i partiti tradizionali e l’estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon in vista delle elezioni presidenziali francesi della primavera 2027, ma anche difendersi dagli scandali che continuano ad emergere attorno al suo partito, il Rassemblement National (RN). L’ultimo scandalo, rivelato oggi da Afp e dal quotidiano “Le Monde”, riguarda una sospetta fuga di notizie di informazioni riservate e legami sospetti tra la formazione di destra radicale e i palazzi del governo.

Al centro della bufera è Ambroise de Rancourt, ex capo di gabinetto di Marine Le Pen e successivamente coordinatore del programma presidenziale del Rassemblement National, la cui abitazione è stata perquisita assieme al suo ufficio nella sede centrale di RN lo scorso 9 novembre. Rancourt è infatti sospettato di aver ricevuto informazioni riservate provenienti dal Ministero dell’Interno, che sarebbero state poi trasmesse al partito. Il caso era emerso dopo il ritrovamento della copia di un’e-mail riservata durante una perquisizione nell’abitazione romana di Frédéric Chatillon, una persona vicina a Marine Le Pen, nell’ambito di un diverso procedimento condotto dalla Procura.

Ma il dettaglio più interessante è il contenuto di queste informazioni. Secondo una fonte vicina all’inchiesta della procura di Parigi e citata da Bfmtv, la mail incriminata era stata inviata da una funzionaria della segreteria generale del Ministero dell’Interno ai suoi superiori, in particolare al responsabile del servizio, Hugues Moutouh. Nel testo, la funzionaria riferiva in merito alla sua audizione davanti alla brigata finanziaria e anticorruzione di Parigi, nell’ambito di un’altra indagine giudiziaria riguardante il sospetto di finanziamento illecito delle campagne elettorali del partito nel 2022 e nel 2024, oltre a prestiti controversi concessi da privati. Da qui è partita l’inchiesta per “violazione del segreto professionale, violazione del segreto istruttorio” al fine di accertare se il partito della favorita per la corsa all’Eliseo possa aver avuto un accesso privato a informazioni riservate riguardanti procedimenti giudiziari che lo vedono coinvolto. Alla fine di luglio sono state effettuate perquisizioni presso il Ministero dell’Interno e, successivamente, nell’abitazione di Hugues Moutouh. L’alto funzionario, che aveva chiesto di essere sollevato dall’incarico in seguito all’emergere dei sospetti, è stato rimosso dalle sue funzioni mercoledì, durante il Consiglio dei Ministri. Sono proprio i possibili contatti tra Moutouh e Rancourt a essere ora al vaglio

Contattati da Bfmtv, gli avvocati di Moutouh hanno dichiarato che Rancourt, nel suo ruolo di capo di gabinetto di Marine Le Pen, era “ovviamente in contatto con i pubblici poteri e gli attori istituzionali. Non sorprende, dunque, che Ambroise de Rancourt abbia intrattenuto scambi con il nostro assistito, così come probabilmente è avvenuto con altri alti funzionari e membri di gabinetti ministeriali”.

Le Pen: “Rassemblement National non è chiamato in causa”

La leader di estrema destra non intende farsi piegare e tira dritto. “La perquisizione avvenuta qualche giorno fa non chiama in causa in alcun modo il Rassemblement National”, ha dichiarato ieri in una conferenza stampa. “Se avesse chiamato in causa il Rassemblement National, suppongo che l’ufficio di Jordan Bardella sarebbe stato perquisito, il che non è avvenuto. Non viene chiamata in causa nemmeno la candidata, perché altrimenti suppongo che anche il suo ufficio sarebbe stato perquisito. Non è stato così”, ha sottolineato. All’Afp il vice direttore della campagna elettorale, Renaud Labaye, ha ribadito che Le Pen “ha semplicemente preso atto della perquisizione [...] senza mai essere stata informata nel merito della vicenda, né aver ricevuto alcun documento”.

Ma Le Pen deve anche proteggere l’immagine del suo partito e soprattutto il suo delfino, Jordan Bardella, potenziale primo ministro in caso di vittoria del RN alle presidenziali. Il numero due del partito è di nuovo nella bufera per altri messaggi antisemiti che avrebbe inviato in passato. Le Monde, citando Sacha (nome fittizio dell’interlocutore di Bardella), parla di “diluvio di frasi antisemite e complottiste” pronunciate da Bardella quando aveva 18 ed era un giovane militante del Front National. “Quando capisce che mi interesso di politica, vuole convincermi - ha ricordato Sacha - Si aveva l’impressione che si stesse allenando ad argomentare, aveva già capito che c’erano cose che si potevano dire e altre che non si potevano dire in politica. Jordan, ogni sera, si adoperava per convincermi che gli ebrei sono ovunque e detengono il potere”. Tra i messaggi incriminati figurano le seguenti frasi: “Io sono antisionista, cioè sia contro il dominio del sionismo in Francia, sia contro le politiche interne ed estere di Israele”.

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella (OLIVIER MATTHYS/EPA)

Interpellato a riguardo dai giornalisti, Bardella ha replicato dicendo che “queste dichiarazioni non corrispondono alle mie idee, né ai miei valori, né alle mie convinzioni, ieri come oggi”, per poi criticare “con la massima fermezza i metodi usati” da alcuni media “come parte di indagini che sono diventate vere e proprie cacce all’uomo”. Da parte sua, Le Pen ha ribadito la massima fiducia nei confronti del suo protetto e ha promesso in caso di vittoria alle presidenziale di inasprire le pene per chi viola il segreto istruttorio sulle indagini, nell’ennesimo braccio di ferro tra la leader di RN e i media. “Non metto in discussione il segreto delle fonti giornalistiche, ma questo non deve consentire la pubblicazione di elementi che derivano dalla violazione del segreto delle indagini e dell’istruttoria - ha dichiarato - I giornali sono pieni di informazioni ottenute tramite violazione del segreto delle indagini e dell’istruttoria. E questo è un problema. Perché questo principio è sancito dal nostro diritto e, agendo in questo modo, voi violate la legge”.