Con la barba bianca e il vestito rosso, Babbo Natale arriva con un sacco pieno di regali. Almeno secondo la tradizione. Ma negli Stati Uniti, al posto di Santa Claus arriverà Elon Musk, pronto a portare un dono a ogni bravo bambino del Paese.

L’uomo più ricco del mondo ha annunciato un’iniziativa da circa 18 miliardi di dollari. Il magnate sudafricano ha promesso che «ogni bambino d’America» riceverà due azioni di SpaceX, una dalla società e una direttamente da lui. Per essere precisi, questo dono molto generoso verrà destinato ai Trump account attualmente attivi. E non solo, in un post su X, Musk ha anche dichiarato che non sarà un dono una tantum, ma che vorrebbe portare avanti il programma anche negli anni a venire, aggiungendo ogni anno una nuova azione della società dei lanci spaziali.

Con l’arrivo del Natale siamo tutti più buoni, ma la proposta di Elon arriva con un tempismo troppo perfetto per essere un semplice atto da buon samaritano. L’iniziativa contribuisce, chiaramente, ad ampliare la partecipazione del pubblico nella storia di SpaceX in un momento storico in cui la politica, almeno quella dei democratici che hanno appena vinto le elezioni di metà mandato, sembrano voler prendere le distanze.

La maggior parte dei lanci di SpaceX, ovvero quelli del sistema Starship, partono dalla base Starbase a Boca Chica, vicino a Brownsville, in Texas. E il Texas è stato proprio uno degli Stati americani che, durante le elezioni, sono state perse dai repubblicani, diventando uno stato blu. Ma non solo: Musk sta cercando di ampliare il ruolo di SpaceX, cercando di aprire una nuova scheda nel settore dell’intelligenza artificiale. E, anche in questo caso, la rapida crescita delle infrastrutture informatiche suscita preoccupazioni riguardo al loro impatto ambientale e all’influenza economica e politica dei miliardari della tecnologia. In tal senso, offrire ai bambini una partecipazione economica diretta - ieri ogni azione di SpaceX valeva oltre 133 dollari - crea una narrazione potente, a dimostrazione che i benefici dell’Ia e dell’economia spaziale toccano chiunque.

Come sempre, le parole di Musk sono in grado di muovere la Borsa: ieri la società di lanci spaziali ha registrato un balzo del 4,8% in quella che è stata una seduta ridotta, perché durante il Black Friday il Nasdaq chiude alle 12, per permettere a tutti di fare acquisti. A Natale per i bambini americani sotto l’albero ci saranno così regali e azioni.