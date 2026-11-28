Il primo ministro incaricato Gadi Eisenkot è impegnato a formare una coalizione di governo, con soli nove giorni ancora a disposizione prima della scadenza del suo mandato. Eisenkot aveva posto il riconoscimento di Hamas come gruppo terroristico condizione necessaria per qualsiasi partito che volesse unirsi al suo esecutivo. Il presidente di Ra’am Mansour Abbas aveva più volte espresso il desiderio che la sua formazione facesse parte della prossima coalizione. Oggi Abbas, in base a quanto riportato da Times of Israel, si appresta a riconoscere pubblicamente Hamas come organizzazione terroristica alle 20, rimuovendo così uno dei maggiori ostacoli all’ingresso del suo partito in un governo guidato da Eisenkot. Abbas dovrebbe dichiararlo nel corso di un’intervista su Channel 12. «Sabato sera, la mia intervista con la giornalista Dana Weiss verrà trasmessa nel notiziario di Channel 12», ha affermato Abbas. «Affronterò la questione della definizione di Hamas». Abbas, il cui partito ha fatto parte del governo tra il 2021 e il 2022, un passo insolito per una formazione politica araba, aveva già manifestato l’intenzione di far parte della prossimo esecutivo. In vista delle elezioni del mese scorso, un candidato ebreo, Yoav Segalovitz, si è presentato nelle liste di Ra’am, nel tentativo di ampliare la base elettorale del partito e segnalare la sua disponibilità ad assumere un ruolo nel governo. La dichiarazione di Abbas potrebbe aprire la strada a Ra’am verso un esecutivo guidato da Eisenkot e fornirgli, potenzialmente, i voti per scalzare Netanyahu.

Un articolo di Ynet sulla dichiarazione, sottolinea che l’ingresso di Ra’am in un esecutivo guidato da Eisenkot non è affatto scontato. Il partito, infatti, richiede che Eisenkot accolga le sue istanze programmatiche, prima fra tutte la lotta alla criminalità nei comuni arabi e «la garanzia che i diritti della comunità araba vengano presi in considerazione». Eisenkot sta inoltre conducendo trattative con il partito ultra-ortodosso Ebraismo della Torah Unito, avendo già siglato accordi con i Democratici e con il partito Yisrael Beytenu. Un’altra formazione di opposizione, B’Yachad, è considerata vicino a lui, anche se il suo leader, Naftali Bennett, ha manifestato la propria preferenza per un governo di unità nazionale insieme al Likud. Il ministro della Difesa Israel Katz è stato molto duro sulla nuova posizione di Abbas. Ha affermato che la strategia del leader di Ra’am e quella di Hamas sono «del tutto identiche». Diversi politici hanno definito l’affermazione di Abbas un esempio di «taqiyya», un concetto secondo cui l’Islam permette ai propri seguaci di mentire per raggiungere i propri scopi. Katz ha affermato che l’ingresso di Abbas nel governo rappresenterebbe «l’infiltrazione dei Fratelli Musulmani e delle forze nazionaliste arabe nel sistema di governo israeliano».