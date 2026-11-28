Benjamin Netanyahu ci riprova e si prepara ad annunciare la propria disponibilità a ricoprire la carica di premier nella seconda fase di un accordo di rotazione con Gadi Eisenkot nell’ambito di un governo di unità nazionale. All’interno della cerchia ristretta di Netanyahu, però, le opinioni su questa mossa sono contrastanti. Nel frattempo, Eisenkot resta fortemente scettico riguardo alla proposta di Bibi e continua i preparativi per il giuramento del governo entro la prossima settimana, prima della scadenza del suo mandato, il 6 dicembre. Eisenkot potrebbe inoltre richiedere al presidente Herzog una proroga di 14 giorni. Ma non tutti all’interno del blocco del cambiamento sono convinti dell’alleanza con Bibi, anzi. Primo fra tutti il leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman. Lieberman ha avvertito che l’offerta di una premiership a rotazione avanzata a Eisenkot potrebbe essere solo uno stratagemma di Netanyahu per ostacolare la formazione di un nuovo governo che escluda il Likud. “Il governo del cambiamento sta prendendo forma”, ha scritto Lieberman su X. “Non escluderei la possibilità che Netanyahu offra a Gadi Eisenkot una rotazione in cui lui stesso ricoprirebbe la carica nella seconda fase, ma tutti devono capire una cosa: si tratta solo di un trucco”. Lieberman sostiene che Netanyahu punti a nuove elezioni, motivo per cui prolungherà le trattative per un governo di unità nazionale fino all’ultimo istante, per poi cercare un pretesto per farle fallire. Secondo il capo di Yisrael Beytenu, anche qualora si formasse un governo di unità nazionale con il Likud, Netanyahu cercherebbe comunque di innescare una crisi nel giro di pochi mesi. Eisenkot ha promesso ai suoi partner di coalizione già acquisiti, ovvero Liberman e il presidente dei Democratici, Yair Golan, che non tenterà di formare un governo di unità nazionale con Netanyahu senza il loro consenso. Ma uno scoglio per il nuovo esecutivo potrebbe essere Nafatli Bennett, il presidente di B’Yachad. Bennett, il quale è a favore di un governo di unità nazionale con il Likud, secondo alcuni esponenti del blocco del cambiamento, intende votare contro un eventuale esecutivo guidato da Eisenkot, qualora venisse costituito prima che siano state esaurite le trattative con Netanyahu. B’Yachad è l’unico partito all’interno dello schieramento di Eisenkot a non aver ancora raggiunto un accordo di coalizione con Yashar. In passato, Bennett si era espresso contro la formazione di un governo che includesse partiti ultra-ortodossi o arabi. Ma anche includendo B’Yachad di Bennett, il blocco di quattro partiti che fa capo a Eisenkot conta solo 48 seggi, ne servono 61 per la maggioranza. Eisenkot quindi potrebbe fare affidamento sul sostegno dei due partiti a guida araba, dei due partiti ultra-ortodossi, o di una combinazione di queste forze. Al momento, l’opzione preferita da lui sembrerebbe essere una coalizione che includa il partito ultra-ortodosso Ebraismo della Torah Unito e Ra’am, una formazione araba. Bennett ed Eisenkot dovrebbero incontrarsi domani.