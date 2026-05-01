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Politica estera |Guerra commerciale

L'annuncio di Trump: "L'Ue non sta rispettando il nostro accordo, dazi sulle auto al 25%"

L'aumento scatterà la prossima settimana. Il presidente Usa ha specificato che sui mezzi prodotti in stabilimenti negli Stati Uniti non saranno applicate tariffe.

L'annuncio di Trump: "L'Ue non sta rispettando il nostro accordo, dazi sulle auto al 25%"
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Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. "Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%", ha detto il presidente sul suo social Truth.

Trump quindi precisa che sulle auto prodotte negli stabilimenti americani non ci saranno dazi.

"È pienamente inteso e concordato che, qualora tali automobili e autocarri saranno prodotti in stabilimenti americani, non verrà applicato alcun dazio. Numerosi impianti sono attualmente in fase di costruzione, con investimenti superiori ai 100 miliardi di dollari, un record nella storia dell'industria automobilistica", ha messo in evidenza Trump.

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