L’autogol della playlist

Pedro Sanchez con un tempismo improbabile ha pubblicato sabato su Instagram la sua playlist dell’estate. Un reel che ha ottenuto 6,5 milioni di visualizzazioni, superando di molto quelle incassate dal video che il premier spagnolo ha postato per commentare quanto stava accadendo a Ceuta, fermo a 1,7.

La maggior parte dei follower, però non ha gradito il contenuto pop, apparso decisamente fuori contesto. Spulciando tra i commenti dei follower con più like, ecco la playlist di risposta: «non ti interessa Ceuta?» ha ottenuto 12mila like; «Con quello che sta accadendo non pensi che il reel faccia ancora più arrabbiare la gente?» ha superato i 10mila like; «Scusa amico, ma è questo il maggior problema nel tuo paese adesso?» è a quota 8 mila like; «Incredibile, con Ceuta in fiamme e la Spagna che proietta l’immagine di uno stato fallito» ha 7mila like, infine un laconico «Vergognoso» con altri 5mila like.