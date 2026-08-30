“L’inverno sta arrivando”. Chi è Ofer Winter, il generale da “Game of Thrones” che preoccupa Netanyahu

Ofer Winter è diventato una delle figure più discusse della politica israeliana ed è convinto che i media ce l’abbiano con lui. L’ex generale delle Forze di Difesa Israeliane è un intransigente esponente dell’estrema destra e preoccupa il veterano della politica Benjamin Netanyahu. La famiglia di Winter è di origine ebraico-ungherese. Suo padre David durante la guerra di Yom Kippur era un soldato nel 113 ° battaglione corazzato e combatté su entrambi i lati del canale di Suez per 19 giorni consecutivi. Winter ha 55 anni, è sposato con Revital, è padre di otto figli e già nonno. Vive a Mitzpe Netofa, comunità religiosa della Galilea, nel nord di Israele. Ha presentato un nuovo partito in vista delle elezioni israeliane. In quell’occasione sulle magliette viola dei trecento sostenitori era scritta una frase da Game of Thrones: «L’inverno sta arrivando», la promessa che dopo ci sarà una primavera radiosa. Winter in quel giorno ha affermato: “C’è una sola soluzione per Gaza: l’emigrazione”. Il nuovo attore emerso sulla scena politica di estrema destra israeliana potrebbe attrarre voti del ministro delle finanze Bezalel Smotrich o dall’ala destra del blocco anti-Netanyahu. Winter ha anche sottolineato in maniera netta: “Non ci sarà mai uno Stato palestinese qui”. Ha inoltre criticato la dottrina di sicurezza che ha preceduto l’attacco di Hamas del 7 ottobre e ha promesso di “rimodellare la sicurezza israeliana” e di stabilire una politica di difesa di Israele che “prenda l’iniziativa contro i suoi nemici, li sconfigga e premi coloro che la difendono”. Il generale di brigata in pensione delle Forze di Difesa Israeliane ha prestato servizio per 34 anni, anche in importanti comandi di combattimento, ma ha lasciato l’esercito alla fine del 2024 dopo essergli stata negata una promozione.

Winter è noto per aver comandato la Brigata Givati durante la guerra di Gaza del 2014. Ha inoltre condotto le forze israeliane durante la battaglia di Rafah del 1° agosto 2014, nota a Gaza come “Venerdì Nero” a causa dell’elevato numero di vittime. Winter ordinò l’attivazione della cosiddetta Direttiva Annibale dell’esercito in seguito al rapimento del suo subordinato il tenente Hadar Goldin. La direttiva autorizzava misure volte a prevenire un rapimento, comprese azioni che avrebbero potuto mettere in pericolo i civili e il soldato rapito. Una decisione molto criticata allora. Ha scritto anche una lettera ai suoi soldati alcune settimane prima dell’uccisione di Goldin, che ha fatto molto discutere, in cui affermava: “O Dio d’Israele, stiamo combattendo un nemico che bestemmia il Tuo nome”. Il nome del suo partito invece è “Amcha Yisrael”, che si traduce dall’ebraico “Il popolo d’Israele”. Il partito si propone inoltre di promuovere l’integrazione degli Haredim, ovvero gli ultra ortodossi, nell’Idf, così come degli arabi “che desiderano il meglio per il Paese”, di riformare il sistema giudiziario e di combattere la criminalità nel Negev e in Galilea.

La lista del partito di Winter comprende diverse figure pubbliche di estrema destra di spicco, tra cui l’influencer arabo-israeliano Yoseph Haddad. Haddad, presentato come secondo candidato della lista del partito, ha dichiarato di voler diventare “il primo arabo nel governo israeliano”, con Winter come ministro della Difesa. Sono presenti anche il giornalista Netali Shem Tov, il vice capo del Consiglio regionale della Samaria in Cisgiordania Davidi Ben Zion e diversi israeliani in lutto i cui familiari sono stati uccisi il 7 ottobre e nella successiva guerra di Israele. I funzionari della campagna elettorale di Otzma Yehudit, il partito del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, hanno condotto dei sondaggi su una potenziale fusione con Sionismo Religioso di Smotrich, un dibattito in corso in questi giorni in Israele. Hanno rilevato che circa l’80% degli elettori del Sionismo Religioso avrebbe spostato il proprio sostegno al partito Amcha Yisrael di Winter in caso di fusione. La preoccupazione di Netanyahu è stata inoltre acuita dai sondaggi che indicano come il partito di Winter stia raccogliendo in modo schiacciante consensi all’interno dello stesso campo politico del primo ministro e potrebbe spingere Smotrich fuori dalla soglia di sbarramento.

Un sondaggio di Maariv pubblicato alla fine della scorsa settimana mostrava il partito di Winter ottenere solo l’1,5% dei voti, meno della metà della soglia elettorale del 3,25% necessaria per entrare nella Knesset. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare, con oltre due mesi ancora prima delle elezioni. Winter come si è detto potrebbe attrarre voti dal partito Sionismo Religioso di Smotrich, che ha ottenuto solo il 4% nello stesso sondaggio. Potrebbe anche sottrarre voti all’ala destra compresi i sostenitori di Naftali Bennett e Avigdor Lieberman. Secondo alcuni osservatori della politica israeliana l’ingresso di Winter in politica è motivato dall’umiliazione subita dopo essere stato bloccato nella promozione a maggiore generale da Gadi Eisenkot. Eisenkot, il temibile avversario di Bibi che potrebbe dargli filo da torcere alle prossime elezioni del 27 ottobre. Ma Netanyahu rimane diffidente anche nei confronti del suo nuovo rivale di destra, l’ex generale Winter.