Maduro, gli immigrati e la Groenlandia: ecco come la Casa Bianca ironizza su San Valentino

“Il mio amore per te è forte quanto l'amore dei democratici per gli immigrati clandestini”. Questa è solo una delle frasi inserite nel carosello di meme pensati come cartoline che gli account social della Casa Bianca hanno pubblicato questa mattina per condividere con i follower il trend emotivo della ricorrenza di San Valentino. Ovviamente, il post sta già polarizzando l’attenzione dei media e degli utenti che hanno iniziato a commentare e interagire con i diversi messaggi che hanno tutti una matrice politica. Il carosello parte con la foto, diventata iconica, dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro in manette dopo il blitz delle forze speciali americane a Caracas. A corredo dell’immagine la frase “Hai catturato il mio cuore”. C’è poi il meme con la versione a forma di cuore della Groenlandia accompagnata dall’invito “è tempo di definire la nostra situazione”. Subito dopo, per scendere dal nord al sud, c’è il meme con il sombrero messicano spedito al “mio ex”, per raccontare, in modo ferocemente sarcastico, le migliaia di espulsioni e di deportazioni di immigrati clandestini che hanno forzatamente gli Stati Uniti da quando si è insediata l’amministrazione Trump. Il carosello ha già raccolto oltre 100 mila like, sommando le interazioni ottenute sugli account Instagram, Truth e X, mentre per ora lo staff social della Casa Bianca ha preferito non pubblicarlo su Facebook e TikTok. C’è invece da sottolineare, rispetto alle piattaforme dove il carosello è stato pubblicato, una diversità che può apparire marginale, ma che potrebbe essere dettata dal tempio medio di visualizzazione dei contenuti da parte dei follower. Infatti, su Truth sono stati postati nel carosello solo tre meme, quelli maggiormente politici, mentre su X i meme sono quattro, infine sull’account Instagram i meme sono addirittura sette.

Ovviamente, anche questa volta la narrazione social sanvalentiniana della Casa Bianca ha generato in Europa un atteggiamento di stupore e incredulità, di forte disappunto rispetto a una comunicazione istituzionale dissacrante e disruptiva, ma per comprendere quanto invece sia tremendamente efficace e coerente con il sentire diffuso degli americani basterebbe fermarsi a leggere le prime righe di

“Elegia Americana”, il libro scritto nel 2017 dal vice presidente JD Vance, che descrive quanto l’America trumpiana sia una risposta “a quella cultura che promuove sempre più il decadimento sociale anziché contrastarlo”.