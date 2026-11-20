Il nuovo Segretario Generale dell’Onu non è ancora stato nominato ufficialmente. Il processo di selezione è in corso e il successore di António Guterres, il cui secondo mandato scade il 31 dicembre 2026, entrerà in carica il 1° gennaio 2027 per un mandato quinquennale. Tra i nomi ufficialmente presentati dagli Stati membri figurano, Rebeca Grynspan (Costa Rica), Rafael Mariano Grossi (Argentina), María Fernanda Espinosa Garcés (Ecuador), Ivonne A-Baki (Ecuador), Carolyn Rodrigues Birkett (Guyana), Olara Otunnu (Uganda), Lana Zaki Nusseibeh (Emirati Arabi Uniti) e Feridun Hadi Sinirlioğlu (Turchia). Ai sensi dell’articolo 97 della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza raccomanda un candidato (servono almeno 9 voti favorevoli e nessun veto dei cinque membri permanenti) e l’Assemblea Generale procede alla nomina formale. A differenza degli otto scrutini precedenti svolti con schede bianche uniformi, oggi vengono utilizzate per la prima volta schede di colore diverso: rosse per i 5 membri permanenti con diritto di veto (Usa, Russia, Cina, Francia, Regno Unito) e bianche per i 10 membri non permanenti. Questo permette di capire se le eventuali opposizioni (“discourage”) provengono da paesi dotati di veto. La sessione è fissata oggi per le 12 a New York, le 18 ora italiana. La corsa per il dopo António Guterres è ormai entrata nella fase decisiva e tra i nomi più forti emersi negli ultimi mesi c’è quello di Grynspan, economista, diplomatica ed ex vicepresidente del Costa Rica, oggi alla guida dell’Unctad, l’agenzia Onu per il commercio e lo sviluppo. Secondo il Times of Israel, Grynspan mantiene relazioni strette con la comunità ebraica e con parenti residenti in Israele, pur avendo guidato un’agenzia Onu spesso critica verso il governo israeliano.

La pressione internazionale affinché il prossimo segretario generale sia una donna appare sempre più forte. In quasi ottant’anni di storia dell’Onu, nessuna donna ha mai guidato l’organizzazione. In questo quadro, Grynspan viene considerata una candidata capace di combinare autorevolezza tecnica, esperienza diplomatica e profilo politico moderato. Resta però l’ostacolo decisivo: il voto del Consiglio di Sicurezza, dove i veti delle grandi potenze continuano a determinare il destino di ogni candidatura. Grynspan è nata a San José nel 1955, è figlia di rifugiati ebrei polacchi fuggiti dall’Europa durante la Seconda guerra mondiale. Economista di formazione, ha costruito una lunga carriera tra politica latinoamericana e diplomazia internazionale: vicepresidente del Costa Rica negli anni Novanta, dirigente del Programma Onu per lo sviluppo (Undp), segretaria generale iberoamericana e infine responsabile dell’Unctad dal 2021. Grynspan è risultata in testa in sette degli otto sondaggi preliminari condotti tra i 15 membri del Consiglio di Sicurezza, a partire dal primo scrutinio segreto del 30 luglio.

UN secretary-general candidates' debate in Geneva epa13026495 Rebeca Grynspan, candidate for the next UN secretary-general, speaks during the first 2026 worldwide televised candidates' debate for the selection of the next United Nations Secretary-General in Geneva, Switzerland, 09 June 2026. EPA/CYRIL ZINGARO (CYRIL ZINGARO/EPA)

La corsa per la carica di prossimo Segretario generale dell’Onu potrebbe giungere a un momento decisivo oggi, quando una votazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rivelerà probabilmente se la candidata costaricana, attualmente in testa, rischia di essere bloccata dalle grandi potenze. Un eventuale ostacolo di questo tipo riaccenderebbe il dibattito sul predominio dei cinque membri permanenti all’interno dell’organizzazione. Lo scrutinio segreto di oggi potrebbe inoltre rivelare se la campagna promossa dagli Emirati Arabi a favore della loro diplomatica, Lana Nusseibeh, sia destinata a fallire, a causa dell’ostilità verso il loro modello di diplomazia non solo in Sudan, ma anche in Somalia, Sahara Occidentale, Libia e Yemen. Molti ritengono che sia Mike Waltz, ambasciatore degli Stati Uniti all’Onu, a detenere il vero potere decisionale per gli Stati Uniti. Ma l’elezione di una persona come Grynspan di fede ebraica alla guida dell’Onu potrebbe essere vista da Washington come un cambiamento significativo e positivo. La sua età, 70 anni, potrebbe essere considerata però un punto a sfavore da parte di chi auspica un ricambio generazionale.