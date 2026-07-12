Rimpasto e nuovo premier, Zelensky prepara una nuova rivoluzione al governo

Con un annuncio destinato a ridisegnare gli equilibri del potere a Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato l'avvio di un nuovo rimpasto di governo, che comprende la sostituzione della prima ministra Yulia Svyrydenko e una serie di cambiamenti ai vertici dell'esecutivo e delle forze dell'ordine.

La decisione, resa nota attraverso i canali ufficiali della presidenza e rilanciata dai principali media ucraini, dovrà ora essere formalizzata con il voto della Verkhovna Rada, il Parlamento di Kiev. Zelensky ha ringraziato Svyrydenko per il lavoro svolto, annunciando di averle proposto un nuovo incarico legato ai rapporti con un importante partner strategico dell'Ucraina.

Secondo Zelenskyy, l'attuazione della strategia politica aggiornata richiederà cambiamenti a livello di personale. "Abbiamo discusso i dettagli con il Primo Ministro dell'Ucraina Yuliia Svyrydenko. Abbiamo stabilito che questi cambiamenti richiedono un rinnovo del Consiglio dei Ministri. Sono grato a Yuliia per il suo lavoro chiaro, costante ed efficace come Primo Ministro, per i suoi anni di servizio proficuo nella squadra ucraina, e le ho offerto l'opportunità di guidare un nuovo e importante settore di relazioni con un partner chiave", ha dichiarato il presidente ucraino.

Un nuovo assetto per affrontare guerra e ricostruzione

L'annuncio arriva mentre l'Ucraina continua a confrontarsi con una guerra di logoramento contro la Russia, caratterizzata da intensi attacchi aerei, dalla pressione sul fronte orientale e dalla necessità di mantenere il sostegno politico e militare degli alleati occidentali. In questo contesto, Zelensky sembra voler imprimere una nuova accelerazione all'azione di governo, puntando su una squadra ritenuta più adatta ad affrontare la fase successiva del conflitto.

Nel messaggio diffuso dal presidente, il capo dello Stato ha sottolineato che il rinnovamento dell'esecutivo sarà accompagnato da ulteriori modifiche all'interno delle istituzioni, comprese le strutture incaricate della sicurezza e dell'applicazione della legge. Il processo dovrà essere approvato dal Parlamento, dove il partito presidenziale mantiene ancora una solida maggioranza.

Perché Zelensky cambia ancora il governo

I rimpasti di governo non sono una novità durante la guerra, ma quello annunciato oggi rappresenta uno dei più significativi degli ultimi mesi. Negli ambienti politici di Kiev la scelta viene interpretata come il tentativo di rafforzare l'efficienza dell'apparato statale in una fase in cui la gestione del conflitto, la produzione militare, la ricostruzione economica e i rapporti con gli alleati richiedono un coordinamento sempre più stretto.

Zelenskyy ha affermato che l'Ucraina sta cambiando la sua strategia politica: "A ciascuna area prioritaria della politica estera verrà affidata una persona specifica con una solida esperienza". Tra le aree prioritarie, Zelenskyy ha elencato le relazioni con gli Stati Uniti, in particolare gli accordi sulle licenze per la produzione dei Patriot; l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea; le relazioni con i paesi limitrofi; la cooperazione con il Medio Oriente e gli stati del Golfo; la Cina; e le principali organizzazioni internazionali.

Il segnale politico agli alleati e a Mosca

Il rimpasto assume anche un valore politico che va oltre i confini ucraini. Da un lato, Zelensky vuole mostrare agli alleati occidentali la volontà di mantenere alta l'efficienza dello Stato nonostante oltre quattro anni di guerra. Dall'altro, il messaggio è rivolto anche a Mosca: il presidente intende dimostrare che le istituzioni ucraine restano operative e capaci di adattarsi alle esigenze del conflitto.

Resta ora da capire quale sarà il profilo del nuovo esecutivo e se le modifiche riguarderanno soltanto i vertici politici oppure coinvolgeranno anche ministeri chiave, come Difesa, Economia

e Sicurezza. Le prossime ore saranno decisive per conoscere la composizione del governo che Zelensky intende affidare al voto della Verkhovna Rada e che dovrà guidare il Paese in una delle fasi più complesse della guerra.