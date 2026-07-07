Scandalo finanziamenti, Farage si dimette da parlamentare ma si ricandida

Nigel Farage, leader di Reform UK, ha fatto sapere che lascerà il seggio in Parlamento e che intende ricandidarsi per riabilitare il proprio nome dopo le accuse su alcune donazioni ricevute. "Non ho fatto nulla di male - spiega -. Non ho infranto la legge in alcun modo. Non ho fatto un uso improprio di denaro pubblico", ha affermato in una dichiarazione trasmessa in tv, precisando che si candiderà all'elezione speciale per riconquistare il seggio.

Su Farage è in corso un’indagine da parte dell’organismo di controllo parlamentare per una donazione di 5 milioni di sterline (5,8 milioni di euro) da parte di un miliardario thailandese che opera nel settore delle criptovalute. L'ex leader della Brexit afferma che il denaro fosse un dono personale che ha utilizzato per finanziare la sicurezza e che sia stato ricevuto prima della sua elezione alla Camera dei Comuni.

Farage è anche al centro delle polemiche per il suo rapporto con George Cottrell, imprenditore aristocratico attivo nel settore del gioco d’azzardo con le criptovalute e collaboratore (a intermittenza) del leader di Reform UK. Il Sunday Times ha riportato alcune affermazioni sui rapporti finanziari di Farage con Cottrell, arrestato all’aeroporto O’Hare di Chicago nel 2016, mentre viaggiava con Farage, con l’accusa di aver offerto di riciclare denaro per agenti sotto copertura che si fingevano trafficanti di droga. Incriminato per 21 capi d’accusa relativi a riciclaggio di denaro, frode, ricatto ed estorsione, ha accettato di dichiararsi colpevole di un unico capo d’accusa di frode telematica, ammettendo di aver tentato di frodare criminali sul dark web spacciandosi per un riciclatore di denaro. Ha scontato otto mesi di carcere.

Il 32enne, sempre secondo il Sunday Times, avrebbe fornito a Farage finanziamenti per il personale e la sicurezza in vista delle elezioni generali britanniche del 2024, oltre a mettergli a disposizione una villetta a schiera a Londra vicino a Buckingham Palace.