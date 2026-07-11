Si torna alle urne nei territori palestinesi dopo 20 anni: ecco quando si voterà

Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Palestinese, ha fissato la data per le elezioni parlamentari palestinesi per il prossimo 28 novembre, in tutti i Territori Palestinesi, Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Sarebbero le prime in oltre vent’anni. Abbas, 90 anni, è stato eletto all'inizio del 2005 dopo la morte del suo predecessore, Yasser Arafat. Come leader di Fatah, il partito al governo in Cisgiordania, Abbas ha consolidato la sua autorità estromettendo gli oppositori, mettendo da parte la magistratura e cooperando con Israele in materia di sicurezza. In Cisgiordania, la violenza è aumentata vertiginosamente dall'inizio della guerra a Gaza e il numero di insediamenti di coloni è cresciuto a dismisura. Il mese scorso Abbas ha emanato una nuova legge che ha escluso Hamas e la Jihad islamica palestinese, i suoi rivali, dalla competizione elettorale. Già nel 2021, Abbas annunciò elezioni legislative e presidenziali da tenersi rispettivamente a maggio e luglio dello stesso anno. Queste furono poi rinviate a tempo indeterminato. Ad aprile, i palestinesi si sono recati alle urne per eleggere i capi dei consigli comunali in Cisgiordania, nelle prime elezioni dall'inizio della guerra di Gaza nell'ottobre 2023. Ma perché questa mossa di Abbas? Secondo più analisti la decisione arriva per convincere gli Stati Uniti e le nazioni europee e arabe della sua disponibilità a modificare il proprio sistema. L'Autorità è da anni al centro di accuse di corruzione e i funzionari statunitensi hanno affermato che può svolgere un ruolo significativo nella Gaza postbellica solo se riuscirà a realizzare una profonda riforma interna. Ma non sembra così facile. Abbas a maggio ha contribuito a far elevare un membro della sua famiglia a un ruolo di leadership di primo piano nel partito, innescando accuse di nepotismo.

Ma ritornare alle urne è diventato sempre più necessario. L’età media nei Territori Palestinesi è di circa 20 anni, dunque gran parte della popolazione non ha mai votato. Lo svolgimento di elezioni legittime è diventato una richiesta della comunità internazionale che sostiene finanziariamente l'Autorità Palestinese. Tuttavia, alcuni analisti hanno messo in dubbio che le elezioni si terranno effettivamente. In base alla nuova legge prorogata, i candidati devono attenersi al programma politico dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'organismo che ha portato alla creazione dell'Autorità Palestinese. Nel 1993, l'OLP ha riconosciuto il diritto di Israele all'esistenza, una posizione a cui Hamas e la Jihad islamica si oppongono fermamente. Le ultime elezioni legislative nei Territori Palestinesi si sono svolte nel 2006, quando Hamas ottenne una vittoria a sorpresa. Il risultato ha innescato una spaccatura politica con Fatah, il partito di Abbas che fino ad allora dominava la scena politica. Fatah e Hamas si scontrarono in una breve guerra civile nella Striscia di Gaza, conclusasi nel giugno 2007 con la presa del controllo da parte del gruppo islamista, dopo aver sconfitto le forze fedeli ad Abbas. Il mese scorso, Abbas ha annunciato che le elezioni presidenziali si terranno all'inizio del prossimo anno, nel 2027, ma non ha confermato se si candiderà per un altro mandato.

Abbas ha vinto le ultime elezioni presidenziali palestinesi nel 2005, il che significa che il suo incarico sarebbe dovuto scadere nel 2009. Tuttavia, è stato prorogato e da allora non si sono più tenute elezioni presidenziali, con Abbas che governa per decreto. Ciò ha suscitato critiche sia in patria che all’estero e accuse di corruzione e abuso di potere.