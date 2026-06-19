Terremoto nel Labour, AndyBurnham travolge Reform e lancia la sfida a premier Starmer

Andy Burnham ha vinto le cruciali elezioni suppletive di Makerfield con un'enorme maggioranza, aprendo la strada a una sfida al governo di Keir Starmer. Il sindaco della Greater Manchester ha sconfitto il candidato di Reform UK, Robert Kenyon, con 9.231 voti di scarto, mentre il nuovo partito intransigente Restore Britain si è classificato nettamente terzo. Il Partito Laburista ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% di Reform UK, mentre Restore Britain si è aggiudicato il 7%. L'affluenza alle urne è stata del 58,75%, sei punti percentuali in più rispetto alle elezioni generali, con 45.510 voti espressi.

Nel suo discorso di vittoria, Burnham ha affermato che il risultato "potrebbe rappresentare una svolta" e che le persone "hanno votato per il cambiamento, hanno votato per più potere al nord e a tutti coloro che sono stati dimenticati da Westminster". Ha affermato che questa era "l'ultima possibilità di cambiamento per il Partito Laburista", aggiungendo: "Non ci sarà una seconda possibilità, ma questa è l'occasione, a partire dal risultato di stasera, di costruire una nuova politica basata sull'unità e sulla speranza, allontanandoci dalla strada che ci porta a una politica divisa come quella che vediamo negli Stati Uniti". "Dobbiamo ora riprendere in mano la situazione e riportare questo Paese sulla retta via, riunire le persone e far sì che le cose funzionino correttamente", ha aggiunto.

Dopo le elezioni suppletive più importanti della storia britannica moderna, ci si aspetta che Burnham si candidi alla carica di Primo Ministro qualora nei prossimi giorni venisse indetta una competizione formale per la leadership.

Tuttavia, i suoi alleati ritengono che a Starmer debba essere concesso del tempo per definire una tempistica per le sue dimissioni, come rivelato ieri dal Guardian, e alcuni membri del suo team avrebbero convinto i ministri a non dimettersi già questo fine settimana per evitare che il governo precipiti nel caos. Il fatto che Burnham abbia ottenuto 6.100 voti in più rispetto alla somma dei voti ottenuti da Reform e Restore rafforzerà enormemente la sua candidatura a Downing Street tra i parlamentari e gli iscritti laburisti.