Una foto destinata a fare la storia e a sollevare un vespaio di polemiche. Due parole, “My Friend”, mio amico. È la didascalia scelta da Donald Trump per accompagnare su Truth Social uno scatto che lo ritrae in un saluto particolarmente caloroso con Vladimir Putin.

La fotografia risale al vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), ospitato la scorsa settimana a Shenzhen, in Cina, dove il presidente americano ha incontrato il leader del Cremlino e il presidente cinese Xi Jinping. Lo scatto, pubblicato sabato, mostra Trump mentre si avvicina a Putin e gli stringe la mano, in un atteggiamento di evidente cordialità.

Negli Stati Uniti, tuttavia, la fotografia ha provocato reazioni durissime. Il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha denunciato l’atteggiamento del presidente nei confronti di Putin, ricordando le responsabilità attribuite alla Russia per le uccisioni di civili, gli attacchi alle infrastrutture ucraine e le deportazioni di bambini durante il conflitto.

Ancora più esplicito il senatore democratico dell’Arizona Mark Kelly, secondo il quale Putin non può essere considerato un amico degli Stati Uniti e definirlo tale rischia di incoraggiarne il comportamento. Alle critiche si è aggiunto il governatore democratico della California Gavin Newsom, che ha replicato al post presidenziale sostenendo che il termine appropriato per descrivere Putin sarebbe piuttosto quello di thug, ossia delinquente o prepotente. La senatrice del Michigan Elissa Slotkin ha invece accusato Trump di mostrare eccessiva indulgenza nei confronti del Cremlino proprio mentre la Russia continua a rappresentare una minaccia per la sicurezza europea.

Le polemiche hanno rapidamente attraversato l’Atlantico, coinvolgendo anche esponenti politici tradizionalmente vicini al presidente americano. Nel Regno Unito, Richard Tice, vicepresidente di Reform UK, il partito guidato da Nigel Farage, ha stigmatizzato il gesto, descrivendo Putin come un dittatore assassino e sottolineando come il presidente russo non possa essere considerato un amico.

Anche il conservatore Alex Burghart ha espresso preoccupazione per il messaggio trasmesso dalla fotografia. Dal governo britannico è arrivata una condanna altrettanto netta. Il sottosegretario agli Esteri Hamish Falconer ha definito Putin un “macellaio”. In Polonia, il primo ministro Donald Tusk ha respinto categoricamente l’idea di un rapporto di amicizia con il leader del Cremlino, affermando che Putin non è e non sarà mai un amico.

A scaldare il cortocircuito diplomatico è stata la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Interrogato dai giornalisti sulla possibilità che Trump avesse utilizzato anche nei suoi confronti l’espressione riservata a Putin, il leader di Kiev ha risposto con una battuta amara: “Penso di sì... ma il problema è che non me lo ricordo”.

A intervenire in difesa di Trump è stato invece Jay Clayton, direttore dell’intelligence nazionale statunitense, che ieri ha giudicato del tutto appropriato il gesto nel contesto del vertice trilaterale con Russia e Cina. Intervistato dalla Cnn e dalla Abc, Clayton ha sottolineato il valore dell’incontro tra i leader delle tre principali potenze nucleari, descrivendolo come un passaggio storico per il dialogo internazionale.