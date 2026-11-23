«I confini aperti distruggono le nazioni! Gli Stati Uniti sono stati molto vicini a fare questa fine, finché non sono arrivato io!». La frase di Donald Trump su Truth sembra la giusta epigrafe al ritorno in azione in grande stile dell’Ice, la polizia anti-immigrazione alla quale come rivelato qualche giorno fa dal New York Times il Dipartimento della Sicurezza Interna ha chiesto di alzare gli standard. Detto fatto.

Due episodi diversi nelle ultime ore hanno riacceso le attenzioni sulle azioni anti-immigrati, caldeggiate a destra e contestate a sinistra. A Seattle agenti dell’immigrazione con il volto coperto hanno fermato due persone all’aeroporto mentre i passeggeri si stavano imbarcando, causando quella che la compagnia aerea, Alaska Airlines, ha definito una scena «angosciante» e ritardando il volo diretto a Los Angeles. Si tratta di un padre e di una figlia messicani. L’obiettivo degli agenti Ice sarebbe stato il padre, con il visto scaduto, ma la figlia avrebbe gettato del caffè bollente addosso a uno degli agenti ed è finita in manette anche lei. Ma poi è emerso che anche il suo visto era scaduto e ora potrebbe affrontare anche accuse federali per aggressione a un pubblico ufficiale federale. Un video choc mostra gli agenti che trascinano via una persona e una donna, moglie di Mendoza e madre di Mejia, lei con permesso di lavoro. Nell’aeroporto di Washington, invece, è stata arrestata una dottoranda dell’università di Princeton mentre si preparava a tornare in New Jersey dopo aver presentato la propria ricerca a una conferenza. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, Eva Yi Xie, al terzo anno di dottorato in neuroscienze, ha una richiesta di asilo in sospeso da dieci anni, da quando la sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti. Per il dipartimento per la Sicurezza Interna la giovane donna si trova nel Paese illegalmente.

Trump ieri è stato anche trascinato in una polemica per aver postato su Truth la foto di un abbraccio con Vladimir Putin con la scritta «My Friend» a lettere cubitali. È seguita una disapprovazione internazionale che certamente non avrà spostato il ciuffo dell’inquilino della Casa Bianca. Hamish Falconer, viceministro britannico con delega per gli Affari Europei, ha commentato sotto il post: «Macellaio», riferendosi a Putin. Anche Reform UK ha preso le distanze da Donald, verso il quale l’estrema destra britannica aveva una sorta di venerazione: «Orrore», ha detto il numero due del partito di Nigel Farage, Richard Tice, l’esponente più filo-trumpiano del partito, che ha commentato: «È un errore, a qualsiasi livello vogliamo prenderla, ed è un grave errore». Alex Burghart, numero dei due dei tory ha tagliato corto: «Sono triste e depresso: il mondo in cui sono cresciuto era un mondo in cui gli Stati Uniti difendevano la libertà. Temo che stiamo passando a un mondo in cui questo non è più vero». Chi trova un amico trova un tesoro. Oppure una rogna.