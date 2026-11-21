Donald Trump, che durante il vertice di Shenzhen era stato tenuto a distanza dai giornalisti per i rigidi protocolli di sicurezza cinesi, si è concesso ai cronisti nella briefing room della Casa Bianca. All’indomani del suo ritorno dalla Cina il presidente Usa, affiancato dal vicepresidente JD Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio, ha tenuto una conferenza stampa fiume per riferire della sua missione in Asia. Ma l’abbondanza di aggettivi e iperboli non ha potuto nascondere l’assenza di risultati tangibili ottenuti nello «storico» incontro a tre con Xi Jinping e Vladimir Putin. È stata «una delle visite di maggiore successo nella storia americana e dell’Asia», ha detto il tycoon, saltando come è solito fare nei suoi comizi, dal testo scritto, preparato dallo staff della Casa Bianca, alle divagazioni a braccio.

Inevitabile, quindi, il riferimento al nuovo Air Force One da 400 milioni di dollari che gli è stato donato dall’emiro del Qatar. Il viaggio di ritorno dalla Cina è durato appena 14 ore e mezza rispetto alle 20 ore abituali: «È un aereo eccezionale, i cinesi ne erano impressionati». Quanto all’abbraccio col leader cinese al suo arrivo a Shenzhen, Trump l’ha letto così: «Sono stato onorato del fatto che il presidente Xi sia venuto ad accogliermi all’aereo. Ciò dimostra che ci rispetta. Con Sleepy Joe (Biden) non è andato ad accoglierlo all’aereo». Tra una considerazione sulla «pulizia» delle città cinesi e la «sporcizia» di quelle americane «amministrate dai Democratici», Trump ha infilato qualche resoconto dei colloqui con Xi. «Concordiamo sul fatto che stabiliremo, insieme, dei paletti» sull’intelligenza artificiale, ha detto, senza fornire dettagli. E ancora, gli Stati Uniti «non permetteremo che i data center vengano collocati in altri Paesi, perché la Cina se li prenderebbe tutti». Di nuovo, Trump ha difeso l’ex ceo di Nvidia Jensen Huang, costretto alle dimissioni dopo un affaire con una sospetta spia cinese. «Vorrei che Jensen presentasse delle grosse scuse e tornasse», è stato l’auspicio. A sostegno della sua competenza in materia di IA, il tycoon ha citato lo zio John G. Trump, «il più grande professore nella storia dell’Mit. Forse sono geneticamente fortunato». Alle sue spalle, Rubio non riusciva a trattenere un sorriso, lanciando un’occhiata a Vance, che ricambiava. Trump non è sembrato concedere molte speranze a un accordo con Russia e Cina per la denuclearizzazione, uno dei punti forti della dichiarazione congiunta di Shenzen con Xi e Putin. «Non sono certo che possa mai avvenire», ha ammesso. Sul tema dell’Ucraina, Trump ha assicurato che Putin vuole che «finisca attraverso mezzi diplomatici». I colloqui in corso sono «ottimi» e ci sono delle «ottime possibilità di riuscita». Il problema principale, per il presidente americano, rimane «l’odio» che persiste tra il leader russo e Volodymyr Zelensky. Quanto alle garanzie di sicurezza per Kiev, di cui molto si è parlato nella riunione dei Volenterosi a Berlino, Trump ha calciato la palla in tribuna. Jared Kushner, genero e inviato del presidente, aveva citato l’Articolo 5 del Trattato Nato, ma il tycoon non si è sbilanciato: «Non voglio parlare di garanzie di sicurezza, perché dobbiamo prima avere un accordo».