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Tycoon-Zelensky, incontro al G7

Faccia a faccia, per ora nessun bilaterale

Tycoon-Zelensky, incontro al G7
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Il presidente americano, Donald Trump, e quello dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, parteciperanno martedì alla stessa riunione di lavoro del vertice del G7 in Francia. Al momento non è previsto un incontro bilaterale formale ma, come ha riferito un alto funzionario statunitense, i due leader si troveranno faccia e faccia e non è affatto improbabile che possano parlare a quattrocchi della situazione in Ucraina. Secondo quanto confermato sinora, Donald Trump terrà un incontro

bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron al suo arrivo in Francia martedì, per poi incontrare mercoledì e giovedì i leader di Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto e India.

Il rapporto tra Trump e Zelensky è migliorato nel corso del tempo. Celebre l'agguato al presidente ucraino durante la prima visita di Zelensky alla Casa Bianca. Poi i chiarimenti e il rivvicinemtno anche se in questa fase Trump ha dichiarato disimpegno rispetto al dossier ucraino.

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