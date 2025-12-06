L'Ue non ci sta. E, senza tanti giri di parole risponde a Trump. "Quando si tratta di decisioni che riguardano l'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l'ordine internazionale fondato sulle regole".Lo riferisce un portavoce della Commissione Ue: una risposta, secca e netta, alla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. "Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme", evidenzia.
Ue risponde a Trump: "Sulle nostre regole decidiamo noi"
"Quando si tratta di decisioni che riguardano l'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa", le parole di un portavoce della Commissione Ue
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.