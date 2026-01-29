Il Venezuela apre ai privati nel petrolio, via libera del Parlamento

Svolta importante in Venezuela: il Parlamento ha approvato una riforma che apre il settore petrolifero alla partecipazione di capitali privati. Si tratta di un cambiamento epocale rispetto alla linea di rigido controllo statale promossa dal chavismo, al potere nel Paese sudamericano da oltre 25 anni. Il provvedimento, approvato in seconda lettura dall'Assemblea nazionale a maggioranza Psuv, il Partito socialista unito del Venezuela fondato da Hugo Chávez, attende ora la firma esecutiva della presidente de facto ad interim Delcy Rodríguez per entrare formalmente in vigore.
La svolta dopo il blitz degli Usa
L'approvazione della riforma arriva dopo che, il 3 gennaio scorso, un'operazione militare statunitense ha portato alla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro Moros.La riforma, che rappresenta la prima revisione organica del settore dall'era Chávez nel 2007, prevede una significativa riduzione del controllo statale sulla gestione dei giacimenti petroliferi e introduce strumenti come l'arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti, con l'obiettivo di aumentare la produzione e attrarre capitali esteri nel Paese ricco di risorse energetiche.