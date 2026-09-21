Weidel esulta: “Noi il partito più forte. Via il governo”

«Ora siamo noi il partito più grande in Germania». Un’euforia tangibile quella della co-leader di Alternative für Deutschland (AfD) Alice Weidel (foto) che attacca direttamente il cancelliere: «Friedrich Merz deve trarne le conseguenze. Deve farlo per il suo partito e anche per la Germania».

La domenica tedesca è stata in effetti molto positiva per il partito di destra radicale. Dopo il successo di poche settimane fa in Sassonia-Anhalt, il risultato si replica anche in Meclemburgo-Pomerania Anteriore dove sfiora il 38% staccando di circa un punto e mezzo i socialdemocratici (Spd). «Abbiamo un mandato chiaro per il governo» ha esultato l’altro co-leader di AfD, Tino Chrupalla dopo i primi exit poll. L’entusiasmo è più giustificato dal momento che nel Land sul Baltico l’estrema destra registra una crescita di oltre il 20%. Un successo in parte oscurato da un dettaglio importante: AfD non ha i numeri per governare e di conseguenza Spd potrebbe restare alla guida del Land con una coalizione allargata alla Linke e ai Verdi.

Buone notizie per l’estrema destra anche da Berlino. Nonostante un terreno difficile, AfD si è a poco a poco imposta in numerosi quartieri della capitale in una competizione a distanza con la sinistra radicale della Linke (che trionfa con quasi il 25%). E la scommessa sembra essere stata vincente: AfD si impone come terzo partito cittadino e conquista una percentuale pari al 14-15% dei voti. Nella capitale, l’estrema destra ha affrontato la Linke sul tema del carovita e della casa. Dopo le ultime vittorie locali, Weidel vuole dimostrare di essere pronta a governare, avendo la cancelleria come meta finale. «Il nostro obiettivo è quello di avviare negoziati di coalizione con la Cdu a lungo termine, ma non comprometteremo assolutamente i nostri principi, perché abbiamo una piattaforma nettamente migliore».