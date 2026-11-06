“Ammaccati, ma non sconfitti. Trump ha cambiato la storia americana”. Parla il centro studi dietro l’agenda di The Donald: cosa succederà adesso

Da Washington. Mercoledì la capitale degli Stati Uniti si è svegliata riscaldata da un sole primaverile che solo in apparenza sembra aver cancellato il ricordo della sconfitta elettorale alle consultazioni di midterm incassata dai repubblicani. Il Gop ha perso il controllo della Camera e del Senato e il presidente Donald Trump verrà da oggi considerato a tutti gli effetti un’anatra zoppa. È proprio nelle ore successive alla batosta elettorale che abbiamo commentato i risultati delle midterm con Doug Blair, press manager di Heritage Action, il braccio politico di Heritage Foundation, il centro studi preferito da Ronald Reagan noto in tempi più recenti per aver ideato il Project 2025, il nome con cui è conosciuto il piano ultraconservatore adottato dall’amministrazione repubblicana dopo il ritorno a Washington del tycoon.

Si aspettava un esito così negativo da queste elezioni di metà mandato?

Parlando in termini generali, come accade da tradizione per queste consultazioni, le aspettative di una sconfitta per il partito del presidente erano sicuramente presenti. Non direi che la portata della sconfitta sia stata sorprendente. Penso che il motivo per cui potesse avvenire fosse chiaro. I repubblicani hanno perso di vista l’obiettivo principale, cioè il focus sull’economia. L’affordability era il problema principale per gli elettori e bisognava agire sul tema del carovita. Allo stesso tempo penso che sentiremo tante recriminazioni su cosa non abbia funzionato e ciò rischia di sfociare in una sconfessione totale delle idee conservatrici adottate sin qui. Penso comunque che vedremo una rinnovata attenzione su queste politiche che sono presenti. Bisogna solo fare meglio.

Lei si aspettava in questi ultimi due anni un’attenzione da parte della Casa Bianca a temi come l’intelligenza artificiale e persino, ad esempio, i progetti architettonici per la capitale?

Ritengo che l’amministrazione Trump abbia fatto davvero delle cose grandiose. Basti pensare al contrasto all’immigrazione clandestina, elemento emerso come come questione chiave per gli americani, o alla lotta alla burocrazia e alle frodi. Non dobbiamo farci distrarre dalle polemiche sulla sala da ballo o sulla terminologia che il presidente vorrebbe usare per l’intelligenza artificiale. Questa mattina ci siamo svegliati ammaccati ma non sconfitti. Sono convinto che noi conservatori abbiamo le idee migliori, non abbiamo solo fatto abbastanza per metterle in pratica. Di certo bisognerà dare risposte sul tema dell’affordability.

Pensa che l’amministrazione avrà sufficientemente tempo nei prossimi due anni per correggere la rotta?

Penso di sì e che i repubblicani si uniranno. Spingeremo per dare attenzione alle politiche conservatrici già in questi mesi, prima dell’insediamento della nuova legislatura.

Cosa pensa della politica estera di questa amministrazione?

Un elemento su cui gli americani sono uniti è il ritenere che troppa attenzione e troppo a lungo sia stata data alle questioni estere. Un’attenzione che si è tradotta in tanto denaro finito fuori dal Paese che non è stato quindi impiegato per risolvere i problemi del nostro Paese. È per questo che lo slogan America First è condiviso dagli americani.

Parlando della campagna per le presidenziali del 2024 ci sono state tante polemiche sul Project 2025 e sul fatto che la squadra di Trump abbia cercato di prendere le distanze da quel programma per poi finire ad appoggiarlo.

Non posso parlare a nome del presidente ma posso dire che noi abbiamo mantenuto la linea su quanto abbiamo inserito nel programma. Non c’è nulla di straordinario. Si tratta di politiche conservatrici su cui abbiamo fatto infinite ricerche e analisi per presentare soluzioni ai problemi degli Stati Uniti. Guardando al futuro immediato, a prescindere dal fatto che i democratici abbiano il controllo del Congresso o che il governo possa non appoggiare le nostre idee, noi continueremo a promuoverle anche nei prossimi due anni.

A proposito dei democratici, cosa si aspetta dalla prossima legislatura con l’opposizione a Trump in controllo sia della Camera che del Senato?

Sappiamo che i democratici intendono avviare inchieste. Penso che sia un errore perché gli americani non vogliono cacce alle streghe. Oltretutto non penso che i dem abbiano una soluzione al problema dell’affordability. Ad ogni modo faremo in modo che venga mantenuta l’attenzione sugli eccessi che i dem potrebbero commettere.

State lavorando ad un Project 2028?

Sono in corso discussioni sul futuro. Project 2025 è un punto di partenza. Siamo incredibilmente reattivi ai trend che emergono dai nostri studi e, se necessario, lavoriamo per aggiornare le nostre politiche.

Pensa che nel partito repubblicano che verrà dopo Trump ci saranno figure che potranno realizzare anche in maniera più efficace il programma predisposto dall’Heritage Foundation?

Siamo molto impegnati affinché la prossima generazione di politici conservatori sia in sintonia con le nostre proposte. Siamo pronti a condividere i nostri consigli con chiunque sia aperto ad ascoltarli. Vogliamo lavorare con tutti, senza preferenze. Persino con i democratici qualora lo volessero. Supportare l’America non dovrebbe essere una questione di parte.

Il vostro think tank era il preferito di un altro presidente repubblicano, Ronald Reagan. Quali pensa siano le somiglianze tra l’ex governatore della California e Trump?

Ritengo che entrambi siano figure che hanno cambiato la storia americana. Il primo in riferimento alla lotta contro il comunismo e Trump con la sua trasformazione del Gop. Sebbene entrambi a modo loro impopolari nelle rispettive contemporaneità, la storia può successivamente mostrare un giudizio ben diverso. Detto ciò, l’agenda di Trump è comunque popolare tra gli statunitensi.

Se pensa al governo italiano si sente di dare un consiglio alla premier Giorgia Meloni?

Meloni e Fratelli d’Italia hanno fatto un lavoro meraviglioso. L’Italia ha una cultura incredibile e un modo di vivere che meritano di essere preservati. L’unico consiglio che penso che l’America possa dare ai governi europei è quello di non dimenticare di ascoltare e di servire gli interessi della loro gente.