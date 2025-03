"Cosa ha fatto Biden?", "Tu non capisci". Scontro Padellaro-Casini sull’Ucraina

Ascolta ora 00:00 00:00

Scintille a Di Martedì tra il giornalista Antonio Padellaro e l’ex senatore Pier Ferdinando Casini. Il ciclone Trump si è abbattuto sull’Europa e ha avuto un impatto così decisivo da dividere la maggior parte degli opinionisti italiani, perfino quelli che – per certi versi – appartengono alla stessa radice culturale. Questo è quanto accaduto nello studio di La7 durante DiMartedì, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Giovanni Floris.

L’oggetto del contendere è presto detto. Da una parte la pace in Ucraina, che rimane una matassa difficile da sbrogliare. Dall'altra, invece, i continui colloqui tra l'amministrazione americana e quella russa. Il giornalista del fatto, pur essendo contrario alla politica di Trump, elogia l'operato del nuovo inquilino della Casa Bianca. “Trump ha la mia disistima ma per 3 anni il governo Biden e i governi europei non sono mai stati capaci di mettere l’Ucraina e la Russia”, esordisce Padellaro. Che poi incalza Casini: “Perché guardi solo questi mesi e non i tre anni precedenti dove non si è fatto nulla?”, esordisce senza tanti giri di parole la firma del giornale diretto da Marco Travaglio.