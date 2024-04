"Firmati tre accordi importanti". Giorgia Meloni soddisfatta dell'incontro in Tunisia

Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha annunciato la sigla di tre intese " molto importanti ". Prosegue l'impegno del presidente del Consiglio italiano in ambito internazionale per cercare la collaborazione di tutti i Paesi che si affacciano sul bacino Mediterraneo in ordine al controllo delle migrazioni ma anche agli accordi economici ed energetici. Questi accordi dimostrano, spiega Meloni, " ancora una volta quanto la collaborazione con la Tunisia sia per l'Italia assolutamente una priorità da molti punti di vista ". La nuova intesa con la Tunisia è " un tassello del lavoro che l'Italia sta portando avanti con il Piano Mattei per costruire con le nazioni africane una cooperazione su base paritaria e che sia finalmente vantaggiosa per tutti ".

La collaborazione con la Tunisia, anche grazie all'impegno italiano, sottolinea Meloni, " è diventata una priorità anche per l'Unione europea e sono molto fiera del lavoro che abbiamo portato avanti e che ha contribuito alla firma del memorandum con la Ue ". Il rapporto tra i due Paesi, spiega ancora il premier italiano, " si basa su un approccio completamente nuovo, da pari a pari che muove del reciproco interesse ". Meloni si è detta " contenta " di aver incontrato Saied e ha sottolineato come " anche attraverso la relazione personale tra me e il presidente Saied il rapporto (tra i due Paesi) si è rafforzato ". In un anno e mezzo, il presidente del Consiglio ha già effettuato quattro visite in Tunisia, segno di un rapporto che si vuole coltivare e far progredire per l'ottenimento di vantaggi da entrambe le parti.

In merito al tema dei migranti, centrale nell'incontro che si è tenuto a Tunisi, Meloni ha ribadito che la Tunisia " non può diventare il Paese " in cui rimandare i migranti provenienti " dal resto d'Europa ". Questo è un tema particolarmente importate, sul quale " dobbiamo rafforzare la cooperazione. Vogliamo coinvolgere le organizzazioni internazionali e lavorare sui rimpatri ". È fondamentale che i due Paesi lavorino insieme e di concerto " per combattere gli schiavisti del terzo millennio, le organizzazioni della mafia che pensano di poter sfruttare legittime aspirazioni di chi vorrebbe una vita migliore per fare soldi facili ".

è un rapporto strategico molto importante con un lavoro che portiamo avanti insieme a 360 gradi

Quello con la Tunisia, ha concluso Meloni, "".